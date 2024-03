"Estoy bastante desesperado", aseguró el exjugador de fútbol, Daniel Osvaldo, a través de un video publicado en sus redes sociales. El video causó preocupación ya que para muchos es un pedido de ayuda, ya que se lo pudo ver muy angustiado mientras le hablaba a la cámara.

“No sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas”, comenzó contando y en ese marco confesó: “Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”.

A continuación, reveló que se encuentra con tratamiento psiquiátrico y tomando medicaciones por esta situación. "Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo, vuelvo a caer en la depresión y eso destruye a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no me dan ganas a veces de levantarme de la cama, no me dan ganas de bañarme a veces”.

La última noticia en torno al exjugador de Boca, Roma y el Inter, entre otros reconocidos clubes, había dado a conocer que se había separado de la periodista Daniela Ballester.

Osvaldo indicó que sin dudas las adicciones han profundizado aún más su depresión. "Esto me hizo alejarme de gente que me quiere y quise mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando”.

