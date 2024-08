Este jueves por la mañana, Leonor, una mujer de la tercera edad, denunció el dramático aumento en los precios de los medicamentos que necesita para tratar sus diversas condiciones de salud.

En una entrevista con el programa A lo Barbarossa de Telefe, la mujer relató cómo un remedio que le costaba $5.000 hace un mes, ahora le cobran $20.000 por la misma caja de 30 comprimidos.

"Es una cosa inhumana, me quedé sin dinero y no pude cargar la SUBE", señaló Leonor con evidente preocupación. La mujer explicó que tuvo que tomar el colectivo 132 para llegar a la entrevista y al oftalmólogo, pero como no tenía saldo en su tarjeta, el chofer tuvo "un gesto de humanidad" y la dejó pasar gratis.

La escalofriante frase de Burlando tras dejar de representar a la familia de Loan: "No voy a entregar.."

"El Presidente no tiene humanidad, no le importa nada de la gente ni de los pobres viejos como nosotros que estamos ahí a los saltos con el dinero", lamentó la pasajera, quien teme no poder comprar los múltiples medicamentos que necesita por su osteoporosis, problemas digestivos y otras afecciones.

La dramática situación de Leonor conmovió profundamente a Georgina Barbarossa y al resto del panel, quienes se mostraron visiblemente afectados por el relato de la adulta mayor.

Con información de Telefe, intervenido con IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR.