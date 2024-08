Este jueves por la tarde se conoció que Fernando Burlando dejó de ser el abogado de la familia de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció el pasado 13 de junio tras participar de un almuerzo en la casa de su abuela en 9 de Julio, en Corrientes.

El abogado se quedó quedó afuera de la causa y la decisión salió a la luz a través de un escrito realizado por el doctor Roberto Méndez, ahora único representante familiar en el caso.

“Ellos pueden hacer lo que quieran, está bien, es aceptable, son las reglas de juego”, sostuvo el letrado y agregó que "Puedo hablar un montón de cosas. Todo podíamos hablar, era conversable. Menos entregar a Loan. ¿Se entiende? ¿Queda claro?”.

“Yo lo voy a seguir buscando a Loan. Pero no lo iba a entregar. ¿Qué harías vos por un hijo? ¿Matarías? Cada uno puede hacer lo que quiera. Yo no me juntaría con alguien que puso piedras en el camino en medio de la investigación”, agregó totalmente molesto.

“¿Vos te juntarías con la gente que puso piedras en la investigación de tu hijo? No me rompan los huevos”, insistió y cerró: "Entiendo que la familia sea vulnerable, pero está tu hijo en juego. Eso no lo entiendo”.

