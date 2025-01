Aimé Castillo, una joven bombera voluntaria de 23 años, era intensamente buscada por familiares, amigos y fuerzas de seguridad, luego de que fuera vista por última vez el 4 de enero en su ciudad natal, San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.

La preocupación de su familia por su desaparición era que hubiera tomado alguna trágica decisión, ya que atravesaba un difícil momento ante el reciente fallecimiento de su esposo, quien se quitó la vida en Año Nuevo.

Finalmente, y como lo sospechaba la familia, el lunes fue hallado el cuerpo sin vida de la joven bombera. El cuerpo fue encontrado por uno de los perros de búsqueda en una zona de campos al costado de la Ruta 25.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“ME AVISASTE”

La hermana de Aimé, Micaela, se despidió de su hermana con una emotiva publicación en redes sociales, en la que hizo referencia al suicidio del esposo de Aimé: “Vos siempre decías que no soportarías nunca algo así, me avisaste, no es traición”.

“Siempre fuiste demasiado grande, una romántica, una fiel creyente de la alquimia dramática y catastrófica, Un caos total”, recordó.

“El amor de tu vida se fue, siempre decías que no soportarías nunca algo así. Me avisaste, no es traición. Gracias por retarme siempre y defenderme de la basura del mundo. Yo siempre fui la menor a tu lado, no me abandonaste. No tengo nada por lo que enojarme. Nunca me fallaste”, concluyó.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Con información de Noticias Argentinas (NA), editada y redactada por un periodista de ADNSUR