Jey Mammón visitó el programa de Intrusos del Espectácuo, donde habló mano a mano con Florencia de la V acerca de la denuncia por abuso sexual en su contra.

El conductor habló de su vínculo con Lucas Benvenuto, que lo denunció por abuso sexual en 2020. Dijo que con el joven transitó una “historia de vida”.

“Yo estoy cagado a piñas desde lo que sucedió. No tuve reacción. No tenía manera de salir a hablar”, dijo el entrevistado. Y agregó que “ponían mi imagen, mi foto, junto a la historia de la red de pedofilia, de pederastas, un caso que tenía que ver con Marcelo Corazza”.

“Yo lo conocí cuando él tenía 16 y no hubo ninguna violación. Lo conocí cuando tenía 16 años, en abril. Estuve reconstruyendo toda la historia. Él habla de un hecho particular, yo hablo de toda la historia”, explicó Jey.

“Yo lo conocí hace 15 años. Estaría bueno también que cada uno piense dónde estaba hace 15 años. Él denuncia un no hecho de hace 17 años, yo no lo conocí cuando él tenía 14 años”, insistió.

Luego, el conductor desarrolló: “Él ya empieza mintiendo con la edad. Segundo, cuando yo lo conozco en abril de 2009, que hubo una fiesta, ese día yo presenté oficialmente el personaje de Estelita. En ese momento no me conocía nadie, habrán ido 80 personas a ese lugar. El lugar era un bar, hoy no sé qué hay ahí”.

“Él cumple en septiembre, estaba a cuatro meses y pico de cumplir 17”, indicó.

“Yo fui denunciado falsamente de una violación a un nene de 14 años. Lo que viví todo este tiempo fue un escarnio zarpado”, se quejó después.

En otra parte de la entrevista, el conductor insistió : "Yo creo que nos juntamos dos personas rotas en algún momento de la historia. Pero más allá de eso, yo tengo que decir algo que es cierto, que hoy mintió deliberadamente con una intención clara".

