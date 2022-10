Las redes sociales causaron un revuelo con una serie de videos de Tik Tok, en los que una joven asegura sentirse cebra y ser “transespecie”. Según algunos usuarios, el mensaje estaría más relacionado con la sátira que con la realidad.

En un primer video, la joven (cuyo usuario es Lilith) aseguró llamarse ‘Cebri’ y ser ‘transespecie’. Luego, comentó que había sigo “víctima de discriminación” cuando se le acabó el contrato de alquiler y decidió pedir asilo en una protectora de animales “y resulta que me dijeron que no, que los animales que estaban allí tenían miedo de mí, algo que me pareció especista y una falta de respeto increíble”, afirmó.

La mujer también aseguró estar cansada de explicar por qué es una cebra y lo comparó con el momento en que un hombre podía dar a luz, haciendo referencia a los hombres transgénero y creando aún más controversia sobre sus opiniones.

“Las personas transespecie seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI, nuestra identidad no es un debate”, comentó ‘Cebri’, en otro de los clips que compartió en Tik Tok, de manera sarcástica.

La joven continuó su crítica, comentando en otro video que también se sentía gato. “He llegado a una gran conclusión y es que a veces no me siento tan cebra, me siento más gata. Porque no me suelo comportar al cien por ciento como una cebra (…) quería darles la noticia de que soy especie fluida: unos días cebra y otros, gata”.