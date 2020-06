RIO GALLEGOS - "Quiero comentarles que 3.300 personas retornaron este último mes a Santa Cruz y eso implicó un operativo muy importante, con participación de todas las áreas del gobierno de la provincia, que trabajaron muy de cerca con las dependencias nacionales. Un ejemplo es el trabajo de Migraciones porque más de 150 de quienes ingresaron eran personas que venían del vecino país de Chile con residencia aquí", informó la gobernadora Alicia Kirchner al presidente Alberto Fernández, y a sus colegas en videoconferencia.



La mandataria explicó que "fue muy complejo todo el operativo y su logística" pero dijo sentirse "muy orgullosa de todo el equipo provincial, nacional y municipal; y de la manera en la que trabajaron con responsabilidad y compromiso".



Kirchner informó además que en Santa Cruz hay un recambio de 1.500 personas por semana en función de las actividades productivas, que involucran a unas 6.000 personas en actividades productivas "que mueven nuestra economía, como son la minería, el petróleo y la pesca".



Explicó que entre un 80 y un 85 por ciento son residentes, "el resto viene de otras localidades de la Argentina donde no circula el virus. Hablamos de profesionales especiales, ingenieros, capitanes de barcos y otras profesiones con las que por ahora no contamos aquí".



En otro pasaje de la videoconferencia, la gobernadora Alicia Kirchner contó que "el 75% de la actividad comercial de la provincia está funcionando con protocolos específicos y el eje en el cuidado, la higiene y la seguridad para evitar la propagación del virus".



"Lo que no está funcionando son aquellas vinculadas a los servicios personales, donde expresamente el Decreto Nacional lo prohíbe, estamos de acuerdo y viendo cómo avanzamos", aclaró.