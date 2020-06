SANTA CRUZ (ADNSUR) - La provincia de Santa Cruz analiza un retorno físico a las aulas "diferente" y sin una fecha cierta sino "supeditada al criterio epidemiológico y de salud" que rige las decisiones de la gobernadora Alicia Kirchner, en el marco de la pandemia, informaron fuentes oficiales.



"Es necesario que estemos preparados para el regreso físico a los edificios y estamos evaluando distintas posibilidades pero con mucha prevención acerca de cuándo porque sinceramente eso tiene que ver con el criterio de salud que nos excede y no sería responsable", dijo a Télam Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE).



La funcionaria informó que el CPE está "pensando los escenarios de regreso físico a clases, porque los chicos quieren estar en contacto con sus compañeros porque la escuela es algo más que ir a aprender".



"Esperamos sinceramente poder volver lo antes posible al espacio físico, porque eso implicaría que estamos mejorando en todo con la pandemia, por eso el criterio rector es el epidemiológico", agregó.



Para Velázquez, "agosto es siempre una posibilidad", añadió al ser consultada sobre una fecha tentativa, "pero siempre estamos supeditados al criterio epidemiológico, a la situación que tengamos en Santa Cruz", aclaró.



La provincia volvió a registrar el sábado un caso confirmado con coronavirus, después de más de 30 días, tras el cuarto operativo de regreso en avión, colectivos y autos particulares, de residentes que quedaron aislados en otras provincias y en el vecino país de Chile.



"Pensemos que va a ser una vuelta diferente, que seguramente va a implicar organizar la escuela de otra manera, con distanciamiento social, elementos de higiene y protocolos de salud", destacó Velázquez.



La funcionaria añadió que "las alternativas serán pensadas con todos los sectores involucrados, para eso estamos convocando a la comisión de condiciones de trabajo con los sindicatos docentes y también con las familias", destacó.



En tanto dijo que los alrededor de 80.000 estudiantes del sistema educativo obligatorio desde 4 años en Santa Cruz, están contenidos con clases virtuales, aulas TV o cuadernillos, estos últimos para los casos donde no llega el servicio de Internet, o los alumnos no tienen conexión domiciliaria o un dispositivo, que son "alrededor de 20.000 chicos", según el relevamiento provincial.



Para atender a esa dificultad además, el CPE abrió el viernes dos centros, uno en Río Gallegos y otro en Caleta Olivia, para reparar las notebook que quedaron del programa Conectar Igualdad para redistribuir entre los alumnos de Secundaria.



"Nosotros no dejamos nunca de tener el vínculo y generar escuela, es el trabajo pedagógico que se está haciendo", concluyó la funcionaria.