FIN DE AÑO CON INFLACIÓN Casi no hay ventas navideñas y el aguinaldo no alcanza: los regalos para los más chicos cuestan hasta $1 millón en Comodoro En los últimos días se registran subas de hasta el 100% en algunos productos y tratar de comprar un regalo para Navidad se hace cada vez mas difícil. “Ayer vendimos tres productos en todo el día y no alcanzamos a cubrir ni los gastos fijos", aseguraron a ADNSUR.