El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, Guillermo Ceriani, reconoció que con el fin de los programas de acuerdos de precios ya se registran aumentos significativos en las góndolas de los supermercados.

“Lamentablemente desde que se terminaron los precios cuidados, se sintió en el comercio la suba de los diferentes productos que estaban dentro de ese sistema”, afirmó y aclaró: “no es que subieron, sino que se liberaron”. Y explicó que esto sucede cuando se deja de subvencionar y se comienza a pagar el valor normal.

"El precio que venía retrotraído de hace cuatro meses, en muchos de estos productos, hoy se actualiza en muchos casos hasta el 100 %”, dijo.

Un gremio acordó un sueldo básico de casi $900.000 y un bono de más de $500.000

Ceriani reconoció que habrá que esperar a cómo funciona la oferta y la demanda - al estar todo liberado - para que se vayan acomodando todos los precios. “Pero en estos momentos, donde se trata de armar la mesa navideña, es muy complicado”, sostuvo en diálogo con La Cien Punto Uno.

POSIBLES ACUERDOS

El referente del sector del comercio confirmó que por estos días se mantienen reuniones con supermercados. “Estamos haciendo gestiones sobre esto, no quiero anticipar nada porque no sé cuál va a ser el resultado. Hay que ver si podemos lograr algún tipo de acuerdo o promoción navideña para pasar este mes. Pero hasta que no terminemos estas reuniones, no puedo dar nada en concreto”, dijo.

“Es una queja recurrente el tema de la comida”, dijo sobre el alza en los precios, no obstante, reconoció que todos los rubros están viendo el impacto de las subas.

Un árbol de Navidad costaba $15.000 en el 2022 pero este año sale lo mismo que el alquiler de una casa en Comodoro

“La mayoría de los proveedores trabaja con un dólar de $1.200. Cuando se acomode el tema del dólar, hay muchos precios que van a tener que bajar”

Finalmente, señaló que desde el sector empresario “tienen optimismo” porque si bien “sabemos que va a ser duro, lo vemos bien y viable. Es muy importante el ánimo de cambio que hay y hay que aprovecharlo”.