Un incendio forestal se desató este miércoles en la localidad de Epuyén, en la zona conocida como Rinconada, entre el Cementerio Municipal y la Escuela Provincial Nº 9.

En el lugar trabajan personal de distintas base del Servicio Provincial del Manejo del Fuego para tratar de contener el fuego, que avanza rápidamente. El viento complicó las tareas y facilitó la expansión de las llamas. También prestan apoyo en las tareas de combate tres aviones hidrantes provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

“Ya se evacuaron 200 viviendas, según nos informó el director de Defensa Civil del Municipio. El incendio está muy activo. Vamos a tener mucho viento hasta altas horas de la noche, por lo que es muy difícil de controlar. Están todos los recursos puestos”, informó el miércoles el subsecretario de Protección Civil de Chubut, Eduardo Pérez.

“Lo primordial es salvar vidas. Hay que evacuar toda la zona porque, con este viento, no sabemos dónde puede ir a parar el incendio. Por favor, le pedimos a la gente que no se acerque al incendio y no transite por los callejones. Es un incendio reciente, que comenzó hace dos horas y estamos trabajando, pero las condiciones climáticas son adversas, sobre todo en un incendio de interfaz, donde hay muchas viviendas”, agregó el funcionario provincial.

Cerca de las 18.30, se tomaron más medidas ante el avance del incendio. “Cortamos la ruta 40 porque el fuego ya lo tenemos ahí, entre Epuyén y el cruce a Cholila. El tránsito está interrumpido, la gente que se traslade desde y hacia la Comarca va a tener que ir por la zona de El Maitén”, informó Pérez en diálogo con FM del Lago.

La decisión de evacuar había sido comunicada cerca de las 15 por la Comuna. “La Municipalidad de Epuyén informa que debido al avance crítico del incendio forestal, se ordena la evacuación inmediata de la zona Rinconada para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar las tareas de los equipos de emergencia”, informó el Municipio a través de un comunicado de prensa.

Al respecto, las autoridades agregaron: “Se solicita a los vecinos de Rinconada: evacuar de inmediato sus hogares de manera organizada y priorizando su seguridad; llevar consigo documentación personal y familiar, medicamentos y artículos de primera necesidad, abrigo y alimentos no perecederos si es posible”.

Además, informaron que el gimnasio municipal está equipado para recibir y asistir a las personas evacuadas y brindaron una serie de recomendaciones para los vecinos:

• Mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades presentes en el lugar.

• No regresar a la zona afectada hasta nuevo aviso.

• Respetar las rutas indicadas para la evacuación.

COMPLICACIONES POR LAS RÁFAGAS DE VIENTO

“El incendio presenta rápida propagación debido al viento intenso presente en la zona. Las velocidades de viento pronosticadas para el lugar del incendio son de 30 - 40 km/h del sector oeste, predominando del noroeste con ráfagas de 60-70 km/h afectando hasta el momento viviendas y con aviso de evacuación obligatoria en la zona de la Rinconada”, explicó un comunicado publicado por el Servicio Provincial del Manejo del Fuego.

Además, detallaron que aún no se determinaron las causas ni la superficie afectada.

“Se encuentra trabajando personal de las Bases de Servicio de Epuyen, Golondrinas, Cholila, Lago Puelo, Pto. Patriada y El Maitén. Sumándose en el transcurso de la tarde personal de las Bases de Esquel, Trevelin y Río Senguer. También se cuenta con el apoyo de la Brigada Nacional Sur del SNMF, PN Lago Puelo, BV Epuyen, BV Lago Puelo y BV El Hoyo”, informaron.

También señalaron que mañana se espera que la temperatura máxima alcance 25 °C y una mínima humedad relativa del 25%. El viento con velocidades de 20-30 km/h del sector oeste, con ráfagas de 35-45km/h.

ANTECEDENTE EN LOS CIPRESES

Durante enero, Chubut ya sufrió un grave incendio en cercanías del arroyo Blanco, en la zona de Los Cipreses.

El incendio obligó a realizar un amplio operativo de respuesta que contó con la participación de personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el Parque Nacional Los Alerces, los bomberos voluntarios de Esquel y Trevelin, y maquinaria vial del SPMF, la Municipalidad de Trevelin y Vialidad Provincial.

Estas entidades trabajaron en conjunto para crear fajas cortafuegos en la zona de cabecera del siniestro y ensanchar los caminos.

Además, un avión hidrante y un helicóptero con helibalde provistos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego apoyaron las tareas con lanzamientos de agua en la cabecera y los flancos del incendio.

El fuego afectó aproximadamente 100 hectáreas de bosque nativo, plantaciones, matorral y pastizal. La causa del incendio aún se encuentra bajo investigación.

Redactada y editada por un periodista de ADNSUR