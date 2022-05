El pasado 18 de abril, en las inmediaciones del establecimiento "El Alamo, ubicado en la comunidad aborigen "El Chalía". Aquella noche, Tulio Mario Cares resultó asesinado de 13 puñaladas cuando enfrentó a Alexis Cuyapel e intentó evitar que este sacrificara a una perra desobediente.

Este viernes, sus familiares le dieron le dieron el último adiós. En este sentido, comenzaron a difundirse distintas publicaciones despidiendo a Tulio en las redes sociales.

Una de ellas fue su hermana Mariana Cares, quien indicó: "Un Adiós para siempre con el alma en pedazos. Que Dios te reciba en el descanso eterno y nos de paz. Hasta siempre hermano querido. Me quedo con el último abrazo y la tranquilidad de haber hablado de lo mucho que te quería".

A su vez, agregó que este suceso "no le deseo a nadie pasar por una tragedia como esta. Perder un ser amado de esta forma, es increíble el dolor. Mi hermano fue víctima brutal de un crimen a mano de un salvaje que no tuvo piedad, de un bruto ignorante sin corazón y que no tiene el más mínimo respeto por la vida de un animal de la vida de un ser humano", remarcó la mujer.

Por otra parte, señaló el amor que el hombre tenía por los animales y eso lo llevó a perder su vida. "Amaba los perros, era un fiel defensor de la vida canina y no dudo en resguardar la vida de esa perra que iba a ser sacrificada salvajemente. Pagó con su vida de una forma tremenda", dijo.

También, mencionó cómo siguen sus familiares después de la tragedia. "Esto continúa, mi sobrina tuvo que reconocer el cuerpo arriba de una caja de un vehículo como si fuera un animal. Esperar casi dos días para recibir el cuerpo y darle una despedida es espantoso y lo más triste que una persona puede vivir. Su cuerpo mutilado, ni a un animal se lo trata así".

Por último, su hermana exigió justicia y una condena ejemplificadora hacia Cuyapel. "Espero que la justicia aplique la máxima condena y pague todo el daño que hizo. Ahora quiere beneficios, estar cerca de su familia cuando no tuvo respeto por la vida de mi hermano y de la perra. Es un ser sin valores morales y no tiene respeto por nada. Se fugó, su intención fue clara, no tiene reacción de arrepentimiento. Queremos perpetua".