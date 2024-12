Mónica Millapi, la mujer procesada en relación con la desaparición de Loan Peña, rompió el silencio y brindó declaraciones sobre el caso tras los recientes peritajes en las lagunas de Goya, en el marco de la búsqueda del niño.

En una entrevista, Millapi, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en Neuquén, aseguró que, según su opinión, “alguien tuvo que haberse llevado” al pequeño y agregó que “se lo buscó rapidísimo, por lo que se lo tendría que haber encontrado enseguida”.

Millapi también expresó incertidumbre sobre las circunstancias de la desaparición: “No sé si se lo llevaron por un accidente u otra cosa”, comentó. Loan Peña desapareció el pasado 13 de junio en el paraje Algarrobal, Corrientes, luego de un almuerzo familiar por los festejos de San Antonio. La fiscalía sostiene que Millapi formó parte de un plan para sustraer y ocultar al niño, algo que la acusada niega tajantemente.

Durante la entrevista, la procesada insistió en que alguien debe tener información clave sobre lo sucedido: “Creo que alguien tiene que saber qué pasó con él. Alguien tuvo que haber visto algo”, declaró. En cuanto a los hechos del día de la desaparición, Millapi relató que asistió al almuerzo junto a su esposo, Daniel Ramírez, invitados por Antonio Benítez, otro de los imputados.

“Terminando de comer, nos levantamos y Benítez fue el primero en dirigirse al monte. Mi marido fue después porque recién había terminado de comer y estaba lleno. Laudelina (Peña) me invitó a ir a buscar naranjas. Me dijo: ‘Vamos nosotros también’. Todos los niños nos siguieron”, detalló la mujer.

Millapi también hizo hincapié en que su contacto con Loan fue mínimo, ya que no lo conocía bien: “Lo vi muy poco, no tengo mucho recuerdo de él. Era la primera vez que lo veía. No sabía quién era”.

Por otro lado, los rastrillajes realizados en las lagunas de Goya para dar con el paradero de Loan no arrojaron resultados positivos, y siguen sin encontrarse rastros del niño. Los operativos, llevados a cabo por equipos de Prefectura y canes especializados, se extendieron por cuatro lagunas del bañado El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, pero no surgieron nuevas pistas.

Estos rastrillajes, que duraron tres días, fueron solicitados por la querella, que manifestó que la búsqueda inicial, durante los primeros días de la desaparición del niño de 5 años, no había sido adecuada.