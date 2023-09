Hasta el momento no se han registrado casos positivos de Gripe Aviar en las costas de Comodoro, sin embargo, el virus avanza en la zona y la provincia –como en todo el país- y las autoridades decidieron fortalecer las medidas de prevención en la ciudad petrolera.

Así se definió en una reunión donde estuvieron presentes autoridades del Municipio de Comodoro Rivadavia, del Senasa, de Fauna de Provincia, del Área Programática de Salud, de la Policía y de Prefectura Naval Argentina.

El coordinador de Sanidad Animal, de la Regional Patagonia Sur del SENASA, Germán Rezanovich, explicó que la tratarse de fauna silvestre: “lo que tiene que hacer la población es no acercarse a, en este caso, lobos marinos, que estén en la playa, que pueden estar enfermos o muertos”

Desde este lunes habrá nuevos horarios para el sentido de circulación en el Camino Centenario

"Hay que mantenerse a la distancia más importante que puedan y, en la medida de lo posible, no transitar donde se encuentran estos animales”, reiteró tras participar de la reunión.

Otra de las recomendaciones que dio es que las mascotas no transiten junto con sus dueños por los lugares en donde se puedan encontrar lobos marinos, ya que "si se sueltan, esto puede generar un choque entre especies y ya es problemático de por sí”.

El referente del SENASA advirtió que aún no se han registrado en Comodoro, pero “hemos tenido casos positivos en Caleta Olivia y los resultados que hemos tenido de Rada Tilly, las muestras estaban un poco degradadas, no se pudo dar un positivo pero no quiere decir que no lo sea, y también hemos tenido resultados positivos en Camarones”.

Encontraron muerto a un hombre de 38 años en Comodoro

Y en ese marco, afirmó que “tenemos la enfermedad, circundando la ciudad, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es evitar el contacto, ante una duda eventual”.

El médico veterinario indicó que “estamos hablando de que la influenza aviar es una enfermedad respiratoria, como la gripe humana, entonces los síntomas son parecidos: Secreciones nasales, secreciones orales, eventualmente pueden tener diarrea y se ha presentado, en una alta cantidad de animales, manifestaciones neurológicas, es decir, se los ve haciendo movimientos raros, erráticos. Ante la duda, si ven un animal marino en la playa, vivo o muerto, no acercarse”.

Colapso de ruta 3: "Los camiones no deberían circular por ninguno de los tres caminos de Comodoro"

LÍNEA 130

Por su parte, el subsecretario de Ambiente del Municipio, Daniel González, recomendó que “ante una duda o presencia de un animal marino vivo o muerto, pueden llamar al 103 de Defensa Civil, las 24 horas".

Y explicó que a partir de la comunicación, "se inicia el procedimiento, de tal manera que nosotros, en función del tipo de reclamo que haya, si el animal está vivo o muerto, mandamos a los especialistas a corroborar y en función de la situación, vemos quién tiene que participar en ese sitio”.

Declararon un alerta amarillo por lluvias intensas para Comodoro y gran parte de Chubut 🌧

“Solicitamos a toda población que el único número al que tienen que llamar es al 103, no a otro. A partir de ahora es cuestión de prevención, que no se acerquen a los animales, en el caso de que los animales se acerquen a las viviendas, no molestarlos, solamente comunicarse con nosotros", precisó González,

"La gente puede ir a disfrutar de las playas pero si ve los animales, no acercarse a ellos y nos llevar mascotas a la playa porque las mascotas pueden llevar esto a la casa”, sentenció finalmente.

Coordinador de Gabinete, Gustavo Fita, el secretario de Control Operativo, Ricardo Gaitán, el subsecretario de Ambiente, Daniel González y la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic; Marina Andreu (directora del Centro Regional Patagonia Sur del Senasa); German Rezanowicz, médico veterinario, coordinador de Sanidad Animal, de la Regional Patagonia Sur del SENASA y Marina Castro Pérez (veterinaria SENASA); Marina Riera (Fauna Pcia. Chubut); Josefina Ferreyra (Veterinaria MCR), Mariano Coscarella (Comodoro Conocimiento); Lorena Abril (Área Programática Sur), Cristian Ansaldo (Jefe Unidad Regional) y Nicolás Piazza de Prefectura Naval Argentina.