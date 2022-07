Este viernes, el ministro de Educación de Chubut, José María Grazzini mantuvo su primer reunión con gremios docentes en el marco de la conciliación obligatoria. Durante el encuentro no hubo nueva oferta salarial y pactaron una reunión para el próximo miércoles a las 14 horas en Rawson.

También se reunieron con el Ministro de Infraestructura de la provincia, Gustavo Aguilera, quien hizo un repaso de todas las escuelas de la provincia y de las obras que se vienen llevando adelante.

En diálogo con ADNSUR, Guillermo Spina (Secretario General de SITRAED) -al término de la reunión con el ministro de Educación, José Grazzini- reveló que "no existió una propuesta superadora. El ministro explicó que -por el corto tiempo a cargo del organismo- no podía evaluar una propuesta superadora. Por ahora, proponía el 5% y él reconocía que era insuficiente. Hoy no podía hacer otra oferta porque no la tenía analizada. Se comprometió a analizarlo y formular una propuesta superadora".

"Se comprometió a realizar una propuesta superadora para el miércoles. Grazzini dijo que va a tomar como referencia la Paritaria nacional hasta septiembre que sería de 47% y después nos sentiríamos a hablar para el último trimestre del año. Eso pretende como avances para el próximo miércoles", adelantó.

"La propuesta de la Paritaria nacional es referencial. El costo de vida de Chubut es más alto que la provincia de Buenos Aires. Estamos lejos de la propuesta nacional. Pero veremos el ofrecimiento del Gobierno para el próximo miércoles", precisó.

Asimismo indicó, "estuvimos con el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, que nos pasó información sobre los avances de las obras relacionadas al gas. Nos va a mandar un detalle para que los gremios veamos las obras y el monto de inversión", agregó.

En ese marco, señaló que este viernes "la conciliación obligatoria se dió por finalizada".

La reunión del próximo miércoles será en el marco de las Paritarias. "Estamos en diálogo con todos los gremios. Todavía no podemos determinar si habrá medidas de fuerza -la semana que viene- porque lo tenemos que llevar a las bases. Aún no tenemos mandato. El miércoles a las 14 horas, nos vamos a sentar en la mesa de Paritarias. Habrá que evaluar si el lunes o martes habrá medidas de fuerza", concluyó el dirigente gremial.