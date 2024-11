Falta menos de un mes para las vacaciones de verano, y “es la época donde más trabajo empezamos a tener, la cantidad de gente con autos particulares incrementa”, detalló Daniel Pretzsch, referente de Revisión Técnica Pergal S.R.L.

Previo a brindar detalles sobre los costos del trámite y la afluencia de la gente, recordó que en su momento “hubo mucha confusión con el DNU que sacó el gobierno”. Cabe aclarar que “no te dice que no tenés que hacer la técnica, (la ITV, la VTV o la RTO), sino que a la hora de un control de tránsito no es obligatorio exhibirla, pero eso no significa que no la tiene que tener vehículo”, y agregó, “si el día de mañana tienen un accidente y el seguro va a constatar -de acuerdo a lo que dice la ley de tránsito- que para circular tiene que tener esa documentación, dentro de otras documentaciones”.

“No estás obligado a mostrarlo, pero no significa que no estés obligado a tenerlo para poder circular en la calle”.

COSTOS

En relación a los valores, Pretzsch indicó que “la empresa tiene una política que va aumentando de acuerdo a lo que diga la inflación del mes anterior”.

“Este viernes tuvimos un incremento del 3.5%” , recordó. Sin embargo, “todavía en diciembre no tenemos el nuevo aumento, pero normalmente es lo que diga la inflación”, remarcó.

LOS VALORES DE LA VTV EN COMODORO RIVADAVIA

Hoy en día, para todo tipo de vehículos de uso particular, “con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o débito, el costo del trámite está en $53.000, en caso de pagarse en efectivo, se hace un descuento a $45.000”.

Si es de uso comercial, explicó, “tiene otro tipo de valor y depende también del tipo de vehículo”.

AUMENTO DE REVISIONES TÉCNICAS POR VACACIONES

“Veníamos atendiendo un promedio de 5 a 6 vehículos diarios, y ahora que estamos más cerca al verano, estamos teniendo un promedio de 10 a 12 vehículos de usos particulares, con una demora de 40 minutos”. Sin embargo, destacó que “no se están formando las filas, como se hacían hace tres o cuatro años atrás”.