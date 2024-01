El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, Lucas Castelli, expresó su rechazo al acampe planificado por organizaciones sociales para este martes frente a la Casa de Gobierno. En sus declaraciones, Castelli acusó a las organizaciones, agrupadas bajo la Cooperativa Viento Sur Ltda., de incumplir con rendiciones de fondos asignados.

"Estamos ante un reclamo absurdo. Quienes obstaculizan el trabajo y reclaman por falta de pagos son los mismos que, en enero de 2023, firmaron un convenio para recibir 1.177 millones de pesos en Aportes No Reintegrables destinados a capacitaciones. Hasta la fecha, no se tiene información precisa sobre el destino de estos fondos, y se han detectado inconsistencias en las rendiciones", detalló Castelli.

El convenio en cuestión fue suscrito en el marco del Programa de Acciones de Fortalecimiento para Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil en enero de 2023, con vigencia hasta marzo del mismo año y un importe de 141.174.880 pesos. Se realizaron dos adendas adicionales, extendiendo el convenio hasta diciembre de 2023 y sumando montos significativos.

Turistas de Buenos Aires recorrieron el camino "difícil" de Villa Traful y se llevaron el susto de su vida

Castelli informó que una auditoría reveló graves irregularidades en la administración de estos recursos. "Solo se presentaron ocho recibos por gastos superfluos y distintos importes. No se respaldaron todas las compras de herramientas o pagos a capacitadores, y no se puede verificar si los beneficiarios llevaron a cabo las capacitaciones", explicó.

Según el informe de la auditoría, "la solicitud del aporte no solo se aparta del objeto del programa, sino que además se constató que no hay comprobantes presentados por un monto de 5.074.671 pesos".

El ministro enfatizó que el gobierno entiende la difícil situación de muchas familias en la provincia pero no respaldará a intermediarios que defraudan a quienes dicen defender. "En la provincia que estamos construyendo, no hay lugar para intermediarios. Vamos a atender las demandas y necesidades de cada neuquino y neuquina, pero no financiaremos el beneficio de unos pocos", concluyó.