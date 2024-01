La Patagonia argentina está plagada de rincones que merecen ser explorados y entregan paisajes soñados.

Por esto mismo, hay algunos destinos muy elegidos por turistas nacionales e internacionales, además de lugar con menos popularidad pero que merecen ser conocidos. Uno de ellos es una playa que se ubica dentro de Villa Traful, en Neuquén.

A través de TikTok, un video se viralizó esta semana y generó polémica en las redes sociales por el estado del camino hacia Villa Traful.

Un grupo de turistas de Buenos Aires arribaron para disfrutar la temporada de verano pero llevaron el susto de sus vidas luego de recorrer el trayecto que desemboca a la localidad. Con una melodía de “terror” y una calavera, los jóvenes manifestaron su temor pero finalmente llegaron a destino y disfrutaron de uno de los paraísos naturales más lindos de la Patagonia

Sin embargo y como era de esperarse, algunos patagónicos no lo tomaron bien y salieron al cruce.

“La Patagonia ya no es lo mismo desde que los porteños empezaron a invadirla..Solo saben tirar basura y no aprecian los lugares”, “Porteños al ver ruta de tierra”, “Bue tampoco era para tanto”, “Realmente hay mucha gente que se asusta y no va por esta clase de videos, el camino esta super bueno, y ademas están en obras de pavimentación, así”, fueron algunos de los comentarios destacados.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE NEUQUÉN

Desde el gobierno de Neuquén informaron que el camino se encuentra en este contexto debido a obras que se están llevando a cabo para pavimentar el camino y extender la red de fibra óptica hasta Villa Traful desde la Ruta Nacional 40 en el circuito los Siete Lagos.

La obra comenzó en el 2023 pero aún se está ejecutando. Durante la temporada de verano, distintos turistas observaron la situación en la que se encuentra el acceso a la localidad y decidieron difundirla en redes sociales.

“Esta obra de 28 kilómetros y $237 millones de inversión cambiará radicalmente la disponibilidad de servicios tanto públicos como privados, mejorando las comunicaciones móviles, televisión digital entre otros servicios para potenciar el trabajo y las prestaciones para vecinos y turistas", había planteado en su momento, el exministro Osvaldo Llancafilo, en diálogo con Diario Río Negro.