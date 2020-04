COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Desde la Asociación de Gasistas Matriculados de Comodoro Rivadavia se solicitó la posibilidad de exceptuar sus servicios de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Piden poder salir a trabajar a las casas ya que hay familias que no tienen gas, y es necesario hacer las conexiones antes de la llegada del frío.

A casi un mes de la cuarentena dictada por el Gobierno Nacional, se comenzaron a habilitar algunos rubros y servicios en la ciudad; por ello, los gasistas matriculados piden poder comenzar a trabajar. El presidente de la Asociación, Raúl Ledesma, señaló que los problemas en el servicio de gas natural no pueden esperar, teniendo en cuenta que se aproximan los días de bajas temperaturas. “La comunidad tiene que seguir funcionando, la casa tiene que tener gas, agua y luz funcionando, porque sino cómo hacés”, manifestó.

Asimismo, destacó que hay muchas redes de gas que se están haciendo en Comodoro y que ya están terminadas: “la gente puede tener el gas, pero no se puede hacer si no contamos con la autorización para movilizarnos a la casa de los clientes”, dijo. Y contó que llega el invierno y hay muchas casas que no tienen gas, por ejemplo en el barrio Pietrobelli, donde les llevaron el medidor a 15 familias porque había pérdidas de gas: “hay que renovar toda la red y no podemos hacer nada”, indicó a Crónica.

Ledesma agregó que ante esta situación, proponen que se verifique que cada profesional está apto de salud y se lo habilite para trabajar. “Sugerimos que la autoridad de salud pública disponga si cada semana, diez días, o en la frecuencia que ellos dispongan, venimos a hacernos el chequeo de Covid-19 para no ser un peligro de contaminación a la familia donde vamos a trabajar” señaló.

El referente también explicó que tuvieron contacto con el gerente técnico de Camuzzi, y les manifestó que están de acuerdo con el planteo: “pero ENARGAS que es el ente regulador dijo que no abra ninguna sucursal del país”, dijo. Sin embargo, desde el gobierno nacional se dio apertura a las provincias para tomar decisiones al respecto de la flexibilización.