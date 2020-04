COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los bioquímicos Noelia Nickels (37) y Matías Pujana (28) - izquierda y centro - serán los encargados de realizar los análisis de diagnósticos de los casos sospechosos de coronavirus que reciba el Hospital Regional.

Ambos son graduados de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y realizaron una maestría en biología molecular. Noelia en el Instituto Malbrán y Matías en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

En diálogo con ADNSUR, Noelia no ocultó su orgullo por ser parte del equipo de laboratorio que trabajará en el Covid - 19 y destacó que más allá del rol que les toca ocupar es un trabajo conjunto, encabezado por la bioquímica, Susana “Baby” Ortiz, la jefa de laboratorio del Hospital Regional (derecha).

“Somos un equipo de trabajo. Esto es un salto para el diagnóstico de la ciudad y es poner en relevancia nuestra profesión porque se hacen muchísimas cosas dentro laboratorio pero nunca lo damos a conocer”, consideró.

Noelia admitió está “orgullosa de poder hacer el diagnóstico, no solo de Covid -19 sino también de otras enfermedades”, pero advirtió que su tarea es solo un eslabón de una cadena de trabajo que realiza todo el equipo de laboratorio.

Matías lo siente igual, según explicó. “Estoy contento más allá de todo. Uno trata de rescatar alguna cosa buena de esta situación que se está desarrollando. Y si hay que rescatar algo positivo es que después de tanto tiempo que se viene luchando el Hospital va a contar con un laboratorio de biología molecular. Es algo muy positivo”, explicó.

Y agregó: “Y en lo personal cuando me fui a Buenos Aires lo hice primero porque me gusta, pero también porque la biología molecular no había llegado, entonces me pareció muy importante y ahora se dio esta oportunidad. La verdad que me da cierta felicidad poder contribuir con los estudios que realice”.

Tanto Matías como Noelia saben que se viene por delante un gran desafío, donde hay muchos actores involucrados, pero tal como explicó su jefa, Susana "Baby" Ortiz, es un escenario adecuado con todos los avances que alcanzó el laboratorio en el último tiempo. En Comodoro hay equipo.