NEUQUÉN (ADNSUR) - Las cálidas playas de Las Grutas se convirtieron en el lugar ideal para que Omar “Zeta” García, de 25 años, le pidiera matrimonio a su novia, Iara Ascúa, de 20. El momento quedó inmortalizado por los cientos de veraneantes que alberga el balneario rionegrino.

Delante de su hijo Benicio, de dos años (hace cinco y medio que están juntos) y mar azul como telón de fondo, el fin de semana pasado Omar se arrodilló en el balneario rionegrino, y con anillo en mano, le preguntó a su novia: "Te querés casar conmigo?”. Tras el “SÍ" de la joven, empearon a oírse los emocionantes aplausos de las decenas de veraneantes que estaban a su alrededor.

En diálogo con LM Neuquén, Iara contó: “Habíamos llegado de Puerto Madryn y como aún no teníamos donde quedarnos, nos fuimos directo a la playa. En el lugar había una chica sacando fotos, y empezó a tomarnos algunas. Fue ahí que me metí en el mar con mi nene, mientras Omar se quedó en la orilla. Cuando vuelvo al lugar en el que él se encontraba, él mismo me propone sacarnos fotos, pero en realidad no nos estaban sacando fotos, sino que la chica nos estaba filmando. Fue ahí que me hizo la propuesta. Fue todo improvisado, en cuestión de minutos”, sumó la chica.

"En septiembre nos casamos, pero aún no pusimos fecha. Va a ser en San Marcos Sud porque ahí está toda nuestra familia”, detalló la joven.

La pareja, que pasó cuatro días en Las Grutas, se quedó con ganas de volver. "Nos volvimos porque teníamos que hacer una compra-venta de una camioneta, pero no nos queríamos volver”, manifestó y aseguró que ya se hicieron la promesa de volver al balneario rionegrino, y al mismo tiempo, de visitar la ciudad de Neuquén, otro de sus destinos pendientes.