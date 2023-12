Fue al telo con su novio y tuvieron una experiencia desagradable: "hasta el campo es más limpio"

Una pareja de jóvenes que se acercaron a un telo experimentaron una espantosa situación al momento de confirmar el turno y entrar a la habitación, notando una enorme cantidad de cuestiones desagradables.

La protagonista del hecho y encargada de hacer el escrache en las redes sociales se refirió a lo visto en el albergue transitorio de una ciudad de San Juan y sostuvo que fue “una asquerosidad”, sumado a que estando en el sitio “se les fueron las ganas” por el estado de cada cosa.

Comenzando por el baño, notaron que el piso no estaba limpio al igual que las paredes y el inodoro: este último sobre todo tenía marcas de orina y de lo segundo con un color de agua amarillento.

En el grupo de Facebook “Compras y Ventas Caucete - San Juan”, la mujer se encargó de presentar cada una de las pruebas que generaron que paguen una hora por no hacer nada, espantados por lo visto. "Es una mugre y todo está contaminado con moho, sucio el piso, las sábanas re sucias... Es una asquerosidad. El baño tiene olor a orina y mierda, hace tiempo que no lo limpian, y encima cuando entras está todo lleno de espermas", descargó, sin piedad.

“Cuando entramos no pudimos hacer nada, porque se nos murió todo al ver la asquerosidad. Encima reclamas y no te dan bola, te dicen que, si no te gusta, que te vayas. Creo que el campo es más limpio que ese telo”, añadió, resaltando que el lugar terminó quitándoles las ganas de ‘hacer el delicioso’.

Por las imágenes presentadas quedó en claro y a la vista que se trataba de un telo prácticamente abandonado y de muchos años de funcionamiento, pero con falta de trabajo en la mano de obra para que quede en perfectas condiciones.