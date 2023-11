Se enojó con su primo porque le "prohibió tomar", lo amenazó y cumplió: le prendió fuego la casa

Un insólito y peligroso hecho se registró el pasado jueves por la noche en la localidad sanjuanina de Rawson.

Según indicaron fuentes policiales, un hombre sufrió un incendio intencional en su vivienda y culpó a su primo.

"Me amenazó un primo mío porque hace dos o tres semanas atrás venía a tomar acá y yo le prohibí el alcohol acá afuera de mi casa, así como mi mamá. Ella lo hizo desde un principio, yo trabajando no sabía nada, llegué de trabajar y estaba tomando y le prohibí. Él se fue y me amenazó que me iba a quemar la casa", contó la víctima en diálogo con Diario de Cuyo.

El siniestro ocurrió cerca de las 21.30 horas y las llamas dañaron varias pertenencias. Fernando, la víctima, remarcó que su madre la llamó para avisarle del incendio

Luego del arribo del personal de Bomberos, las llamas fueron sofocadas y no se registraron daños mayores.