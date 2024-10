Anahí es una joven tiktoker que decidió compartir con sus seguidores una “insólita” situación que vivió junto a su hermana en un local de pizza libre. Es que las terminaron invitando a que se retiraran del local. ¿Qué fue lo que pasó?

La joven, a través de su perfil @anahicejass, relató en un video titulado “pésima experiencia” que se encontraba “aburrida” y junto a su hermana decidieron ir a una pizza libre para hacer una competencia, "donde la que comía más porciones de pizza, ganaba”, explicó para poner en contexto a sus seguidores.

“Hasta la décima porción yo iba bien pero me puse medio nerviosa porque veía que mi hermana no paraba de acelerarle”, siguió. Fue en ese momento que notó que el mozo empezó a esquivar la mesa donde estaban sentadas y dejó de traerles pizzas.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Por lo que se acercó hasta el mostrador y preguntó qué pasaba. “Me dijeron que había cerrado la cocina pero seguían entregando pizzas por otros lados, no me preguntaron si iba a querer otra porción”. A lo que el mozo le contestó que ya les habían llevado cuatro pizzas y según la tiktoker, las invitó a retirarse del lugar porque “era tarde”.

La joven se mostró indignada al sostener que si se trata de una pizza libre no hay límites con respecto al consumo. “Me sentí completamente echada mientras ellos seguían bajando pizzas en otras mesas”, sostuvo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Algunos seguidores acordaron con la joven. “Pizza libre es libre. Si hay 20 opciones distintas se puede pedir ya que es libre. Si te va a dar solo 4 no es libre”, dijo una usuaria. Mientras otra, planteó “si filmabas la situación podrías quejarte en defensa del consumidor. Si dice pizza libre es pizza libre, no te pueden echar o dejar de servirte. No hubieras pagado”.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR