SUELDOS No harán descuentos por los días de paro: la inesperada oferta del gobierno neuquino a los docentes El gremio de docentes de Neuquén, ATEN, levantó el paro de 72 horas luego de recibir una oferta por parte del Gobierno que incluye la no deducción de los días de paro. Aunque la propuesta salarial no presenta grandes cambios, el compromiso de no realizar descuentos representa un avance en las negociaciones.