COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Chubut, Eduardo Molina, se refirió a la posibilidad de que en la provincia se utilice ibuprofeno inhalado para tratar a pacientes con coronavirus, el cual podría ser elaborado por farmacéuticos de la zona. En diálogo con Actualidad 2.0, y a la espera de un pronunciamiento del Comité de Ética en la provincia, afirmó su posicionamiento a favor del tratamiento. "Es un paliativo y tenemos mucha confianza en que funcione bien", dijo, aunque aclaró que no es "una solución absoluta".

"El 21 de septiembre elevamos una nota al Ministerio de Salud con referencia a toda la experiencia que se está dando en algunos lugares del país donde se está implementando de una forma bastante consecuente: Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, a raíz de investigaciones del Conicet de Córdoba que lo han volcado en documentos que nos han llegado a nosotros", explicó.

"Dentro del Colegio de Farmacéuticos hay distintos actores. Hay profesionales que están actuando en determinado tipo de lugar; uno de esos farmacéuticos son de preparación de fórmulas magistrales que dictamina el médico y nosotros dentro de los laboratorios habilitados dentro de las farmacias podemos prepararlos. Hay varias farmacias en la provincia con farmacéuticos magistrales. Se presentó el documento y esperamos el resultado. Tenemos que tener un aval de Salud pública", agregó.

Sobre el ibuprofeno inhalado, Molina indicó que "es un elemento más de los que se están utilizando en la enfermedad. Se aplica a quienes están cursando la enfermedad, internados o en su casa, con sintomatología determinada. Bajo control médico se puede prescribir; es una sal, el ibuprofenato de sodio, que se prepara y se hace una nebulización. Ha quedado demostrado que hay resultados bastante manifiestos en la mejoría del paciente en un lapso de tiempo bastante corto. No es una panacea, magia ni nada por el estilo. Está fundamentado desde el punto de vista científico. El sistema inmunocompetente de cada individuo es lo que va a reaccionar para mejor o peor. Quedó demostrado que mejora; el individuo se recupera antes porque la carga viral retrocede, el virus queda anulado, no se puede replicar y eso hace que el invididuo mejore y salga de esa situación. Es un sistema barato y está al alcance de la provincia de los farmacéuticos del Colegio".

"Se puede utilizar en cualquier caso (sean moderados o graves). Es una cosa más que se puede utilizar y está al alcance de la provincia. Está demostrado que el resultado es positivo; funciona y bien. Y no es cruento porque el ibuprofeno es un antiinflamatorio que no tiene grandes contraindicaciones usándolo correctamete", aclaró.

"Esto actúa sobre la capa de grasa que tiene el virus alrededor y eso es lo que produce su inactivación. A los efectos es lo mismo que el jabón. El virus tiene una capa lipídica que lo protege. Esa es la función que está cumpliendo esta sal", especificó.

"Incluso hay un aval del Ministerio de Salud de Santa Fe para el uso en esa provincia. Creo que es un arma más. Estamos en un proceso in crescendo; en Comodoro se está notando; en Madryn también. Todas las armas son viables, mientras no sean perjudiciales para la salud. Esto también es compasivo, depende del individuo si quiere utilizar este tipo de medicación o no. Puede elegir. Va a depender de la persona; no es que el médico le obliga a tomar una medicación de este tipo. Como esto no es invasivo creo que será bienvenido por la mayoría de los pacientes", consideró.

Agregó que la información sobre el medicamento "es confiable" y en cuanto al valor agregado que mencionaron el documento mencionó que en las "farmacias autorizadas por salud pública para tener un laboratorio y donde hay un farmacéutico formulista lo pueden preparar; no tiene un costo elevado para nada: Tenemos farmacias en toda la provincia para ello. Estamos en contacto con colegas de Comodoor, Esquel, etc, y esperamos la resolución de salud pública que no sé si será tan simple porque la ANMAT no se ha expedido", lamentó.

"Es la primera vez que se hará el ibuprofeno" de esta manera. "Es una experiencia nueva. Se usaba para personas con enfermedades en los pulmones. Da buenos resultados en EPOC y fibrosis quística como antiinflamatorio", detalló.