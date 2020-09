COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - La directora del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, se refirió en diálogo con Actualidad 2.0 al avance del coronavirus en geriátricos de la ciudad. En las últimas horas hisoparon a 46 personas tras confirmarse dos casos positivos en dos instituciones de la zona norte. Una de las pacientes está con respiración mecánica y la otra, en sala común, ambas internadas en el Hospital Alvear. Además, informó que en los geriátricos encontraron falta de higiene y realizaron "la denuncia correspondiente ante la Fiscalía federal para que se investiguen las dos situaciones". Hay seis enfermeros contagiados en el Hospital de Km. 3 "y ayer hubo que aislar a 45 personas. Hasta que no podamos reponer este recurso no podemos habilitar nuevas camas", explicó.

"El viernes a la noche recibimos en el Hospital Alvear a una persona que provenía de un geriátrico que se encuentra internada en la terapia del hospital con asistencia respiratoria mecánica y el jueves recibimos una paciente de otro geriátrico que está en sala común y el resultado de ambas dio positivo", informó Monasterolo.

Dijo que "primero se hizo un estudio de foco con responsables médicos de las instituciones y el domigno se hizo una búsqueda activa de casos sintomáticos en ambos lugares en función de que también habíamos identificado a cinco personas de salud en uno de los geriátricos positivas".

"En el geriátrico de Palazzo se identificó que la totalidad de los pacientes que se encontraban ahí presentaban sintomas y eran casos sospechosos y que había personal con sintomatología al que se hisopó tamibén. Se decidió aislar a todos en el lugar hasta la espera de los resultados de PCR que estarán hoy. Son nueve pacientes y dos personal de salud. Se dispuso que el personal que no estuviera sintomático se ocupara de la atención de las personas allí alojadas con equipos de protección adecuada y se les sugirieron algunas medidas de acondicionamiento, ya que no había distanciamiento entre camas, en el comedor y en otros espacios, y se dieron las medidas para la desinfección adecuada ya que no se encontró en buenas condiciones el espacio físico", comentó.

"El otro es un geriátrico y neuropsiquiátrico del barrio Saavedra. Allí también se hizo una búsqueda activa de casos sintomáticos. Se detectaron 20 pacientes con sintomatología de algunos días de evolución y 15 personal de salud también con síntomas. Se hisopó a las 35 personas y estamos a la espera del resultado; se dispuso el aislamiento de todo ese sector con personal del lugar que no estuviera en ese momento trabajando y que no presentara sítomas", precisó la directora del Área Programática Sur.

PROBABLES SANCIONES

Sobre si habrá sanciones por falta de higiene en estos espacios, dijo que "en principio hicimos las sugerencias para la mejora. Ya se venía trabajando en el uso de protocolos adecuados; se hicieron informes al Área de Fiscalización para que determine si corresponde o no sanción y lo que se hizo fue la denuncia correspondiente ante la Fiscalía federal para que se investiguen las dos situaciones y se evalúe si están expuestos a riesgo las personas allí internadas y el personal o no".

SITUACIÓN EN SARMIENTO



Respecto a la posibilidad de traer pacientes de Sarmiento a Comodoro, teniendo en cuenta que no cuentan con sala de terapia intensiva, dijo que "el Hospital Regional es de referencia del Área Programática y los pacientes complicados de Sarmiento que requieren mayor complejidad son derivados. Sarmiento está haciendo un esfuerzo muy importante para evitar la derivación sabiendo cómo está hoy el recurso humano. Hoy cuenta con un respirador básico para poder dar un sostén temporario. Estamos viendo cómo avanzar con la posibilidad de equipar al hospital. No alcanza con esto sino que el respirador necesita de personal que lo pueda manejar. Por eso se ha capacitado al personal de Sarmiento el viernes. Se armó una unidad de epidemiología para el seguimiento de pacientes allá y se evalúa la posibilidad de armar un anexo hospitalario de manera de poder contener la mayor cantidad de pacientes en el lugar y dejar las salas para pacientes que requieran respirador u oxígeno. Iremos evaluando de acuerdo a la situación epidemiológica".

CAMAS DE TERAPIA

Monasterolo confirmó que siguen ocupadas las camas de terapia en Comodoro. "La Española ya dejó las 7 camas de terapia originales para pacientes covid y las 4 que tenía para covid las ha transformado a sala común y trasladó una terapia no covid al tercer piso", mencionó. Agregó que "eso va a permitir al menos tres camas más en La Española".

Dijo que "tenemos cuatro camas más en el Alvear que no podemos optimizar porque no contamos con el recurso humano. Estamos tratando de contratar enfermeros para poder reponer. Tenemos seis enfermeros positivos en el hospital y ayer hubo que aislar 45 personas. Es un impacto importante. La mayoría de los enfermeros aislados pertenecen a terapia intensiva; hasta que no podamos reponer este recurso no podemos habilitar nuevas camas".

"El Hospital Regional está viendo cómo ampliar cinco camas más de terapia", comentó y dijo que "se intenta trasladar algún equipamiento de terapia pediátrica y pasar enfermeros de allí a la terapia de adultos".