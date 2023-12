Faltan productos en las góndolas y hay remarcación: "Después del 10 de diciembre se disparan los precios"

El sector de alimentos ha experimentado un aumento más que significativo, alcanzando un incremento del 185,17% durante el transcurso del año 2023. Desde Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores advierten sobre la falta de productos en las góndolas, y aseguran que después del 10 de diciembre habrá una liberación de precios “en contra del consumidor”.

En diferentes ciudades del país, muchas personas optaron por hacer compras grandes de cara a fin de año, para protegerse de los aumentos de precios en un contexto de alta inflación y transición presidencial. En algunos supermercados de Comodoro Rivadavia se observó un aumento significativo en diferentes productos de la canasta básica, que no bajan de los $1.000.

Desde la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), sostienen que comenzaron a faltar productos en algunas góndolas. "Hay retención de los productos para después del 10 de diciembre ponerles cualquier precio", aseguró Osvaldo Bassano, titular de la asociación.

"En estas últimas dos semanas lo normal ha sido una remarcación furiosa, se puede ver el ámbito especulativo porque hay dispersión de precios. Cuando salen a decir que es porque se fabrican billetes o por el déficit fiscal, lo que no tienen en cuenta es la especulación; cuando una lata de tomates está en un lugar a un precio y en otro al doble significa que hay una gran dispersión de precios que está generada no por la competencia sino por la alta especulación en la remarcación".

"Se se está viendo cómo en algunos hipermercados de zonas medias la gente estaba haciendo compras exorbitantes, e inclusive en mayoristas, para acaparar porque saben que los precios se van a ir a las nubes, esto es demostrativo de lo que va a pasar después del 10, la liberación va a ser en contra del consumidor", afirmó Bassano en diálogo con El Destape.

Por otro lado, el titular también advirtió sobre el anuncio del aumento en la medicina prepaga. "Van a liberar las cuotas, y eso está en contra de dos normativas: una es ley de medicina prepaga y la segunda es la Constitución Nacional".

"Todos los actos de gobierno que está generando la Libertad Avanza están en contra de casi todos los artículos de la Constitución Nacional. No hay en este gobierno un espíritu de defensa de los derechos de las personas, eso no interesa, interesa nada más que la economía y algo peor, las finanzas; es un gobierno que pregona la libertad para las empresas, no para las personas", finalizó.