En contextos inflacionarios en Argentina, se ha visto un incremento en los precios de los vehículos que se venden en las concesionarias. Sin embargo, también se ha observado un aumento en las ventas a lo largo de 2023, en comparación con años anteriores. En este marco, ADNSUR dialogó con Facundo Pérez, gerente de Ventas de Volkswagen en Comodoro, quien brindó detalles sobre la situación y la proyección en torno a la comercialización de autos a nivel provincial, local y nacional.

En cuanto a los precios, Pérez remarcó que "los autos obviamente son un activo más dentro de la economía, entonces en ese precio del auto, la composición generalmente es con insumos, en su mayoría importados, donde también van sufriendo un aumento".

En este sentido, reveló que "la cantidad de piezas que forman un auto es aproximadamente entre 45.000 y 50.000 piezas. La mayoría de esas piezas son importadas, con lo cual, ahí ya tienes un componente de dólar que entra a jugar en el precio de esa pieza para armar el auto y por otro lado, también los insumos que las empresas nacionales necesitan para fabricar los componentes que llamamos nacionales".

Barría: “Presentamos un presupuesto equilibrado, sin endeudamiento y sin déficit” en Comodoro

Respecto al incremento, expresó que “hubo dos puntos bien marcados que fueron después de las PASO y seguramente va a pasar lo mismo ahora después de las elecciones, donde hubo un aumento que tiene que ver también con la devaluación. Pero generalmente han ido aumentando entre 6% y 8% del valor mensual de cada precio de auto. Ahora, lo cierto es que cuando hubo la devaluación del valor de tipo oficial del dólar, ahí bueno, hubo un aumento casi de un 20% ese mes.

Sin embargo, remarcó que “siempre ha ido por debajo de la inflación, la verdad es que el aumento de los autos ha sido un poquito menor que el de los alimentos, que los textiles, que otros productos de la economía”.

En cuanto a la decisión de la compra de autos por parte de las personas, Pérez sostuvo que el cambio de auto o la compra del 0 kilómetro es "más pensada" y "más programada" a diferencia de un impulso. Pero señaló que "en esta zona siempre el auto es una necesidad, más que solamente el placer o el lujo de tenerlo". De esta forma, recordó que "las distancias son largas, el clima es bastante adverso, la movilidad pública es escasa y cara si te movés en taxi o en remís. Entonces, te involucra a varios factores a la hora de comprar un 0 kilómetro".

Chubut registró 16 casos de Streptococcus pyogenes y hubo un caso grave en Comodoro: cuáles son los síntomas

"Ahora, por otro lado, lo que ha pasado el mes de septiembre y lo que fue el mes de octubre, sí se vio un incremento, pero tiene que ver con esta sensación o incertidumbre de si renuevo o no renuevo un plazo fijo. Estamos hablando de personas que tenían capacidad para comprar un auto o unos ‘ahorritos’ como le decimos y posibilidad a veces de ver si compras dólares o no los compras, restricciones, entonces ante ese escenario es más factible que vos vayas a un 0 kilómetro, a un bien tangible, porque si bien va a ir por debajo del aumento de precio de la inflación, pero no perdés dinero y lo disfrutás".

Por otra parte, indicó que “si bien hay una demanda, estos meses que fue mayor al promedio, seguimos con un problema de oferta, lo que está pasando nosotros es que tenemos pocos autos. A nivel país, el año pasado se vendieron casi 396.000 autos o 395.600 0 kilómetros, eso fue el año pasado”.

Inauguraron una sala vip en el aeropuerto de Comodoro: quiénes podrán acceder

LA VENTA DE AUTOS EN NÚMEROS, DURANTE ESTE 2023

Por otro lado, el gerente de ventas, se refirió a la proyección en cuanto a las ventas durante este año a nivel nacional y remarcó que “faltando casi un mes y medio, vamos a andar cerca de los 450.000 a 460.000 autos, eso es casi aproximadamente entre un 15% y un 18% por ciento más, que se vendieron más autos”

“Ahora, si hubiese más autos, venderíamos más. Nuestra renovación del parque, estos 16 millones de autos que giran en todo el país, que es nuestro parque automotor, la renovación esperable debería ser aproximadamente entre 700.000 y 750.000 unidades. Con lo cual, no estamos muy lejos de lo que podría ser nuestra renovación o nuestra venta anual de cero kilómetros”, aclaró.

Aumento de precios en seguros para el auto: "Las tarifas se van ajustando a la inflación"

Por su parte, Pérez expresó que en Chubut, la situación fue muy similar. En esta línea, aseguró que “el año pasado se vendieron 7200 autos y este año va a ser cerca de 1000 más, 8250 autos. También está casi como el promedio del país, casi entre un 15% y un 18%”.

Además, recordó que actualmente es “más factible” llegar a un 0 kilómetro que adquirir un terreno o una casa. “Entonces, si vos tenés capacidad de ahorro, no perdamos de poco que estamos en una zona donde todavía la ocupación es alta. Los salarios dentro de todo son un poquito más de la media país. La desocupación es baja. Comodoro es una de las ciudades que menos desocupación en todo el país tiene. Entonces, de alguna manera, vos tenés esa posibilidad de comprar un auto”, añadió.

De esta forma, reveló que en Comodoro se vendieron más autos que el promedio de la provincia. Es decir, en Comodoro se van a vender casi un 20% más al cierre de diciembre de lo que fue el año pasado. En tanto, sostuvo que la proyección “va a dar 3560 unidades en Comodoro Rivadavia, cuando el año pasado fue 2850, 2860, por ahí”.

Buscan familias para la adopción de una adolescente de 14 años en Comodoro

Por último se refirió a las entregas de los vehículos y remarcó que “el problema está en la oferta”. “Volkswagen hoy, de los 12 o 13 productos que componen su cartera o su propuesta comercial, solamente dos están entregando en tiempo y forma y rápido, mes a mes, porque son los autos nacionales, o por lo menos los que se fabrican en el país, con componentes importados y componentes nacionales, que es Amarok, la Pickup Amarok y el SUV Taos. Eso hay todos los meses en entrega inmediata”. “Peugeot tiene el 208 y la Partner, Fiat tiene el Cronos y el Pulse, todos estamos con pocos autos. Toyota tiene la Pickup Hilux, el Etios y el Corolla”, agregó.

Cuánto cuesta llenar el tanque con el nuevo precio de la nafta en Comodoro

“Entonces en las formas de llegar a un 0 kilómetro, que si bien hay dos bien marcadas, que es la compra tradicional, la compra directa, que vos venís compras el auto con plata o con un usado y renovás, o el plan de ahorro. Bueno, en el plan de ahorro la mayoría son autos importados, porque generalmente son los autos que vienen de Brasil. Eso sí está tardando un poquito más”, remarcó.

Por otra parte, “del plazo normal, que sería por contrato de unos 70, 75 días, en todas las marcas están hoy pasados entre tres, cuatro y hasta seis meses. Según la unidad, porque depende de que el Gobierno autorice esos certificados de importación, la famosa SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina)”.

En tanto, explicó que la situación sucede en “todas las marcas” y para cumplir con los clientes y compensar la demora, se llega a un “resarcimiento” que puede variar en una cuestión económica o en cuotas del plan. “Si el cliente está esperando su auto y todavía le quedan cuotas por pagar, bueno, la fábrica le reconoce algunas cosas, hace un cálculo y dice, ‘bueno, vos tendrías que haber recibido el auto hace 3, 4 meses atrás, te doy ese dinero’”, concluyó.