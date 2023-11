En los últimos meses, hubo un aumento significativo en el costo de los seguros para automóviles en Argentina. Anteriormente, un auto nacional mediano solía pagar alrededor de $15.000 a $17.000 por una póliza de seguro contra terceros completo. Sin embargo, en la actualidad, el valor puede alcanzar entre $25.000 y $30.000, dependiendo de la suma asegurada.

En diálogo con ADNSUR, Pedro Diaz, asesor de seguros de Comodoro Rivadavia, explicó que “lo que sube es el monto en pesos, lo que no implica que el auto valga menos, ya por tener muchos años de uso -por ejemplo- empieza a perder valor. Pero va tomado de la mano de la desvalorización del peso argentino”.

En este contexto, “hoy si tomamos como referencia el dólar, en sí tu auto valdría mucho menos que hace tres años atrás. Las tarifas de los seguros se van ajustando básicamente por inflación”, señaló.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

"Tenés que tener en cuenta que la responsabilidad civil, también a terceros, se va ajustando. Hace cinco años hablábamos de 3 millones de pesos una responsabilidad civil, que hoy no te alcanza ni para pagar una hospitalización o una prótesis, por ejemplo, ni hablar de que pagar daños, perjudicios o alguna muerte, explicó.

FRANQUICIAS

“Lo que antes era una franquicia de 20.000 pesos, hoy pasa a ser de 200.000 pesos, pero reparás lo mismo. Antes comprabas una cubierta con 20.000 pesos y hoy la compras con 200.000. Se va ajustando, pero bueno, la gente se asusta porque ve que el número es mucho más grande", sostuvo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

TIPOS DE ASEGURADOS

Hay dos tipos de asegurados, detalló Díaz. "El que dice ‘puedo hacerme cargo si me pasa esto y bajo el plan’ y el que dice ‘no puedo hacerme cargo si me pasa esto y prefiere pagar bien la cobertura’, porque después -por ejemplo- si tuviera un tercero completo y lo baja al obligatorio, él después no va a tener para pagar un robo de una rueda, que hoy puede estar saliendo una cubierta 250 mil pesos y la llanta a 200 mil pesos más y tenés que tener 400 mil pesos para pagar todo, pero sí podés tener 10 mil pesos para pagar el seguro todos los meses".

“La idea es no usarlo nunca, pero si te pasa algo estar asegurado y no tener que sacarlo vos de tu bolsillo”, comentó el asegurador.

En relación a la falta de pagos, señaló que actualmente “hay morosidad de la mano de las prioridades de los clientes” y agregó “uno también va tratando de ajustar en lo que uno puede, hacerle descuentos. Hay una bonificación por no tener siniestros o por poner débitos automáticos para poder ayudarlos, pero sí hay más morosidad que en otros tiempos”, concluyó.