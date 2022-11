Este jueves 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia en Argentina, un día muy especial para una parte de la política nacional.

Esta jornada conmemora la fecha en la que el general Juan Domingo Perón volvió al país tras 18 años de exilio, luego del golpe de Estado conocido como "Revolución Libertadora", que tuvo lugar en septiembre de 1955.

El 17 de noviembre de 1972 marcó la primera vuelta, aunque no la definitiva, del líder justicialista, quien se instalaría finalmente en el país desde el 20 de junio de 1973, luego de que Héctor J. Cámpora asumiera la presidencia.

Perón fue retenido en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente, cuando decidieron liberarlo y pudo dirigirse a la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López.

El presidente de facto, Alejandro Lanusse, había dicho: "No voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan: porque no quiere; pero en mi fuero íntimo diré: porque no le da el cuero para venir".

El 15 de agosto, desde Madrid, el delegado personal de Perón, Héctor Cámpora, anunció que Perón volvería a la Argentina antes de fin de año, consignó la agencia Télam en aquella oportunidad.

El 7 de noviembre, Perón dijo a través de una solicitada: "a pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mi no han sido habituales y con la firme decisión de servir, si ello es posible". "Tratemos de arreglar nuestros pleitos en familia porque si no, serán los de afuera los beneficiarios", aconsejó Perón al PJ.

El 15 de noviembre, desde Roma, Perón enviaba un mensaje en un carta dirigida a todo el pueblo peronista: "Como en los viejos tiempos, quiero pedir a todos los compañeros de antes y de ahora, que dando el mejor ejemplo de cordura y madurez política, nos mantengamos todos dentro del mayor orden y tranquilidad. Mi misión es de paz y no de guerra".

El 16 de noviembre, el gobierno de Lanusse tomó medidas extremas de seguridad rodeando el aeropuerto Ezeiza con fuerzas militares para evitar que los militantes se acercaran a recibir a Perón, pero a pesar de ello miles de peronistas se lanzaron a las calles bajo una fuerte llovizna y algunos lograron cruzar el río Matanza.

Permaneció en Buenos Aires solo 29 días y volvió a irse a España, de donde retornó definitivamente el 20 de junio de 1973, de la mano del presidente justicialista electo Héctor Cámpora, quien renunció a su cargo para que Perón pudiera asumir, luego de elecciones abiertas, su tercera y última presidencia.

ACTO EN LA PLATA

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará un acto en el estadio único de La Plata para celebrar el Día de la Militancia, al que se espera que concurran unas 60.000 personas en el marco de un fuerte operativo de seguridad.

"Este jueves se cumplen 50 años del regreso de Perón a la Argentina luego de 17 años de exilio. Nos vemos en La Plata #LaFuerzaDeLaEsperanza", posteó la Vicepresidenta en sus redes. Será su segunda aparición pública desde el intento de magnicidio.

También asistirán organizaciones enroladas en el Frente de Todos (FdT); intendentes, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales; las centrales sindicales CGT, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y el Foro de Empresarios del sector Pyme "Producción y Trabajo", entre otros.