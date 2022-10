Este lunes, el Secretario general de ATECh, Daniel Murphy anticipó a ADNSUR un nuevo paro docente por 24 horas para este jueves 6 de octubre.

En este sentido, “hemos analizado los mandatos que han surgido de las asambleas. Es muy importante la participación que hemos tenido, alrededor de 200 mandatos escolares, mayor a las últimas consultas. Esto muestra una preocupación del salario y la necesidad de recomponerlo”, inició el titular del gremio.

"Puntualmente la resolución paro jueves 6 con acciones en toda la provincia, vamos a estar movilizando al lugar donde se lleve adelante la paritaria. Cuando se hace una mesa paritaria y el gobierno no siente los ruidos, el gobierno nos brinda migajas. Para que nos vean y que la sociedad sepa la realidad, lo que nos ofrecen no es lo que publican algunos medios. Estamos lejos de la canasta familiar", agregó.

En cuanto a la postura de ATECh, aseguró que “no es necesario hacer una contrapuesta, el gobierno sabe que tiene que mejorar este 7% de octubre. Cualquiera se da cuenta que con la inflación mensual esto es una baja. Lo planteamos por escrito y queda en constancia, queremos un aumento. Nuestra referencia es la canasta básica del INDEC, es decir, 120 mil pesos".

“Eso implica aumentar el porcentaje y que sea en una sola cuota, en un solo pago. Esto genera preocupación y desesperación. Es una cifra en bruto con el bono incluido, que es un adicional de 14.300 pesos lo que percibimos. Por lo tanto está sumando todo eso y en bruto que no es lo que uno tiene en el bolsillo para hacer las compras”, añadió.

Una vez finalizada la reunión y en caso de no ser positiva, Murphy brindó otro anticipo. “Después vamos a tener una reunión del consejo, si no hay una respuesta clara o concreta, habrá una nueva medida de fuerza la próxima semana. Nosotros no queremos abandonar el reclamo que creemos, es justo”, aseguró.

Por último y en relación a otros temas que preocupan en el ambiente educativo, indicó que no solamente se habla de asuntos económicos. “Tocamos la obra social y la deuda histórica que existe. El tema de infraestructura tratamos de plantearlo para generar las condiciones necesarias para trabajar. Pero lo que nos une a todos es lo salarial", cerró.