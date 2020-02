COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Un vecino de Comodoro Rivadavia manifestó su malestar y angustia ante la imposibilidad de poder viajar en los colectivos de Patagonia Argentina, ya que sólo unos pocos cuentan con rampas.

Miguel Zárate se encuentra en sillas de ruedas y este lunes por la tarde se vio impedido de poder tomarse un colectivo debido a que la unidad que esperaba no contaba con la rampa para que pueda subir.

Aseguró a ADNSUR que denunciará a la empresa Patagonia por discriminación y abandono de persona. Y relató lo sucedido este lunes cuando esperaba el colectivo en la esquina de Rivadavia y Viamonte, frente a la Seccional Segunda.

“Viene un colectivo de la línea 3, interno 45, frena un poco me ve y me deja esperando”, señaló Miguel, y agregó que “Esta situación pasa siempre, nos dejan tirado, no es la primera vez”, dijo.

Asimismo, aseguró que hará la denuncia correspondiente contra la empresa. “No existen las rampas en los colectivos”, indicó. Cabe recordar que solo algunas unidades de Patagonia cuentan con ellas. “Quiero que pongan colectivos acorde a la situación, estamos en el 2020 y pido por favor que se aplique la ley. Yo los voy a denunciar por discriminación y abandono de persona”, afirmó.