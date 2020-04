CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La pandemia de coronavirus sigue retrocediendo en España, donde en las últimas 24 horas se registraron 605 nuevas muertes, la cifra diaria más baja en 18 días, mientras el número de enfermos subió también en menor proporción que la jornada previa, tras sumarse 4.576 contagios, que elevan el total acumulado de infectados hasta 157.022.



"El incremento de los contagios fue de un 3%, con lo que continuamos en la tendencia descendente que venimos observando", afirmó la doctora María José Sierra, del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, al suministrar las nuevas cifras en videoconferencia.



El incremento en el número de fallecidos, no obstante, es el más bajo desde el 24 de marzo, cuando se registraron 514 fallecidos.



La experta que asesora al gobierno español en el control de la pandemia informó ademas que el incremento del número de hospitalizados y de pacientes que necesitaron ingreso a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) también fue el 3%.



El dato positivo sigue siendo el número de personas curadas, que ya son 55.668, lo que supone el 35% de los diagnosticados, remarcó Sierra.



En cuanto a las regiones de España, la Comunidad de Madrid cuenta ya con 44.783 enfermos por coronavirus y 5.972 muertos, seguida de la norteña Cataluña con 31.824 personas infectadas y 3.231 fallecidas. En tercer lugar, se sitúa la sureña Andalucía que registró 9.510 infectados y 691 muertos.



España culmina este viernes la cuarta semana de confinamiento obligatorio de la población bajo estado de alarma por el coronavirus, medida excepcional que el gobierno adoptó el pasado 14 de marzo con el objetivo de contener la pandemia y doblegarla.



Las autoridades españolas insisten en que actualmente la pandemia está estabilizada y que, tras superarse el pico de contagios, comienza a retroceder.



Esta última semana, los contagios se incrementaron en una media del 3,7%, casi la mitad en comparación con la semana anterior, cuando el aumento fue del 7%. En tanto, la primera semana de confinamiento el incremento fue del 22%.



El objetivo, aseguran los expertos y políticos españoles, es "consolidar" la tendencia a la baja que se visualiza actualmente en las cifras, de ahí que el gobierno decidió prorrogar el confinamiento de la población al menos hasta el 26 de abril.



A partir del próximo lunes y martes, no obstante, España recuperará la actividad económica no esencial que se suspendió por decreto desde el 30 de marzo.



España se encuentra atravesando las vacaciones de Semana Santa con lo que se reforzaron los controles en las rutas para evitar desplazamiento a segundas residencias, así como de la capital o centros urbanos del interior a zonas costeras.



En ese sentido, la secretaria general de Transportes de España, María José Rallo del Olmo, señaló que no hubo cambios importantes en la circulación respecto a los días previos, y que la reducción del tráfico es de un 80%.



Por otro lado, en los controles realizados se informó de 72 detenidos por no respetar el estado de alarma, lo que eleva el total a 1.696; mientras las denuncias tramitadas por los agentes fueron 4.888, lo que sitúa el global en 120.000.