Acusan a una pareja de matar a mascotas en la calle junto a sus dos dogos y un galgo. Los vecinos se cansaron de la desaparición de sus animales domésticos y dieron aviso a la policía.

Además, la situación se enmarcaría en un hecho de maltrato animal, debido a que los dueños de los perros atacan a las mascotas domésticas que encuentran por la calle e incitan a sus canes a hacer lo mismo. Por otra parte, dijeron que se encuentran desnutridos y en mal estado.

El hecho ocurrió en la localidad de Guillermo Enrique Hudson en la provincia de Buenos Aires. Allí, los vecinos vienen sufriendo la situación de maltrato y ataque de sus mascotas, por parte de la pareja que sale a pasear con dos perros dogos y un galgo.

“A mí me desapareció mi gata hace una semana y la estamos buscando. Cuando vi el video casi se me sale el corazón. Quisiera pensar que está bien y que no le pasó nada y que va a volver a casa o que la tiene alguien”, explicó una vecina, según informó Diario Popular.

Por otra parte, vecinos señalaron que los perros también se encuentran en mal estado y desnutridos. Además, señalaron que podrían ser utilizados para cazar y participar de carreras ilegales. Si bien la pareja fue identificada, aún no fueron detenidos.