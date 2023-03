Karina Gómez llegó a Comodoro desde Entre Ríos y actualmente vive en el barrio Militar en km 11. En diálogo con ADNSUR, contó que en su ciudad natal colaboraba con el rescate y cuidado de animales abandonados.

Sin embargo, cuando llegó a la ciudad petrolera se encontró con una realidad muy distinta: perros que eran abandonados por sus dueños al mudarse de ciudad y que quedaban a la deriva en la calle.

“Acá me tope con una realidad que no tenía. Se van y van dejando a los animales. Tengo 26 perros, sin contar a los que les doy de comer acá al lado”, precisó.

La primera perra que rescató fue abandonada embarazada, tuvo seis perritos y a todos los dio en adopción. Pero la madre al no poder encontrarle un hogar, se quedó con ella.

Pero no sería el único caso.” Así sucesivamente fueron llegando. Una perra tuvo varias veces perritos, me quedaron tres que no pude dar en adopción.Se van de pase, y siguen dejando perros”, lamentó.

Karina aclaró que “no es que un día me levanté y me fui a buscar perros, los perros son todos de acá”, y contó que actualmente son 26 perros en tránsito, a quienes además de cuidar ya ha castrado.

La vecina pidió ayuda con alimento para los perros porque "se hace difícil mantener a todos”. Para ello, dejó su número de teléfono al que pueden comunicarse al 2974323445, o en caso de querer transferir dinero una cuenta de CBU para comprar alimento.