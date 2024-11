Es amante de los libros, creó la única bicicloteca del país y a los 60 años se metió en el mundo del rap y el freestyle

Miguel Ángel Savone es un reconocido profesor de filosofía, columnista de radio, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de Neuquén, miembro de honor de Scout Argentina y también un popular influencer. Es el creador de la primera bicicloteca del país. Su mundo está inmerso entre los libros y los jóvenes, quienes le han permitido ingresar a su mundo a través de la música.

Miguel tiene 61 años y ha sido un gran impulsor de la lectura en la ciudad de Neuquén a través de su trabajo al frente de la Biblioteca Popular Marcelo Berbel, ubicada en el barrio Villa Florencia. Allí nació en el año 2015 la idea de crear la primera bicicloteca del país, iniciativa que ya había visto en otros países durante sus viajes.

"Yo había viajadoa un encuentro internacional y había visto un modelo muy pareci uno en Portugal, otro en Brasil y hasta vi una biblioteca montada en un burro en Colombia. Cuando volví le digo a las señoras de la biblioteca la idea que tenía, les pregunté qué les parecía y nos animamos a hacerla, les aclaré que no tenía idea de cómo pero se podía pensar en una biclicleta o un triciclo, y así empezamos a buscar la manera de concretarla", contó en diálogo con ADNSUR.

La puesta en marcha no fue fácil, ya que fue necesaria la donación, la venta de comida y la participación en distintos concursos para acceder a fondos que le permitieran solventar todos los gastos que este proyecto necesitaba, por lo que tardaron cerca de tres años en poder concretarla.

"Un día, una de las chicas vino con una cajita de té cortada de tal manera que, cuando la abre, muestra lo que sería la caja de la bicicleta. Esa fue la primera idea, pero después vino el problema de cómo conseguir el dinero. Yo me presenté a un fondo y así pudimos juntar toda la plata necesaria", recordó. Y así, en junio de 2017, en el día del aniversario número 24 de la institución, presentaron oficialmente la bicicloteca, con la que se comenzaron a ofrecer libros gratis para compartir en plazas y balnearios.

Tiene tres ruedas para asegurar el equilibrio, cuenta con un canasto para llevar equipo de mate, un espacio para llevar reposera, sombrilla, y lonchera térmica para mantener el agua fresca en los días de calor. Si bien nació con la idea de sumar voluntarios y bibliotecarios hoy es solo él quien recorre parte del paseo costero de la ciudad.

"Finalmente quedó muy bonita, y cuando empezamos a salir la fuimos adaptando. Hubo que hacer modificaciones, ponerle ruedas de moto, modificar la parte del eje. Con el uso me di cuenta que había que hacer adaptaciones porque a veces he llevado hasta 150 libros", afirmó.

La idea de la bicicloteca es que cada persona pueda elegir el libro que quiera. Miguel se instala en el río, se sienta a leer en su reposera con su mate o agua fresca y la gente va acercándose. "A veces se quedan maravillados porque creen que lo deben devolver y yo digo que no es necesario. A veces es gracioso porque me veo sentado leyendo con gente alrededor mío y yo sigo leyendo".

Miguel reconoce que quienes más se acercan atraídos por la curiosidad son los jóvenes, adolescentes; es por eso que decidió sumarle a la bicicloteca un panel solar para que los chicos carguen el celular mientras leen. "Tiene bocinas muy ostentosas, muy ruidosas; también le sumamos una cámara para filmar y con la que se puede transmitir en directo", agregó.

EL MUNDO DEL TRAP Y EL FREESTYLE

Si bien la relación de Miguel con los jóvenes estuvo siempre presente a través de la comunidad Scout, fue fortaleciéndose aún más con la bicicloteca, ya que son mayoría a la hora de acercarse en busca de un libro, o llegan con algunas curiosidades tras haberlos leído. Pero todo tomó una mayor dimensión a partir de la pandemia, cuando el profesor de filosofía se convirtió en un influencer.

"Antes de la pandemia venía haciendo en Radio Nacional un programa que se llamó Libros Libres, donde hacía comentarios de libros temáticos, pero todo de una manera muy lúdica. Mi idea fue hacer un programa que desatornillara, por ejemplo, un día hablábamos de vampiros y todo giraba en torno a la literatura vampiresca. Después, era divertirnos diciéndole a la gente, por ejemplo, cómo darnos cuenta si vivió un vampiro en casa. Entonces, ahí yo les invitaba a la gente a buscar qué era tu hijo en la adolescencia que vive en tu casa. Así lo hacíamos con diferentes temas y personajes", recuerda.

Pero la pandemia lo llevó como a todos a un "parate", y por sugerencia de amigos y oyentes comenzó a replicar un contenido similar a través de las redes sociales, y así nació "Letras Pandémicas", donde a través de Instagram y Tik Tok -luego se sumó también Spotify - comenzó a fusionar la filosofía con las letras de reguetón, trap y hip hop. Rapidamente comenzó a cosechar miles de seguidores, principalmente jóvenes y adolescentes atraídos por su peculiar analisis.

"En todo lo que yo venía haciendo, siempre había humor y empecé primero con las canciones del género urbano. De ahí, hago algo como lectura casi filosófica del reggaetón. Pude encontrarle la vuelta hasta que un chico de 14 años me dice: '¿por qué no escuchas hasta a tal rapero o a este trapero?' Y así empecé a meterme en este mundo nuevo", confesó.

Y aseguró que todo estalló cuando analizó una canción del reconocido trapero "Dillom". "Ahí estalló todo, él se comunicó conmigo. Yo empecé a jugar porque, aparte, agarré un tema de él que hablaba de todo, y pensé: ¿Cómo hago para sacarle jugo a esto? Entonces, me acordé de un marco teórico, específicamente de un filósofo trans que habla de esto, y todo se volvió un juego. Así, me empezaron a pedir los jóvenes temas. Lo que yo hacía era escuchar el tema y, lo que a mí me llegaba del tema, le hacía una nueva interpretación. Leía un pedacito del tema y hacía el análisis."

"Siempre trato que en mis análisis estén presentes lo inclusivo y el empoderamiento por lo menos que esté detrás de todos los vídeos y que siempre agarro alguna corriente de pensamiento que vaya de acuerdo al vídeo", destaca.

Con este acercamiento al mundo de la música urbana, también llegó el freestyle. La primera vez fue invitado por un adolescente a una batalla en la Plaza Güemes; ahí descubrió un nuevo mundo. En julio de este año, llegó a ser jurado en una competencia nacional que se realizó en la ciudad de Neuquén, donde además tuvo su primer encuentro con Dillom, quien incluso compartió imágenes en sus redes sociales.

"Yo estoy en el mundo de ellos para cuando realmente quieran y me necesiten. Dillom, por ejemplo, hasta me ha llamado para preguntarme algo de su vida. Y, en definitiva, lo que hago es estar, ser un adulto que pueda responder y hacerse cargo de nuestros adolescentes."

Pero el alcance que tuvieron sus videos no dejaron de sorprenderlo en este último tiempo. "Se han acercado mucho lo raperos, tengo muchos pedidos de raperos, y lo que viene ahora incluso es que voy a hacer una colaboración mía, toda la base del comentario mío está de fondo un tema musical, incluso algunos me están pidiendo hacer una contribución con mi voz. Tengo sorprendentemente muchas propuestas, como por ejemplo de "El Doctor- un polémico rapero argetino- y a mi me encanta", dijo.

Acerca de su relación con los jóvenes y la gran llegada que tiene, aseguró que “yo creo que me ven como un adulto con quién hablar, con quién confrontar. Yo me pregunto por qué llegué tanto a ellos, y creo que es porque soy el adulto que está, por lo menos, para responderles sí o no; alguien interesado en lo que están haciendo, y aparte que no le pongo prurito. Yo no juzgo lo que hacen, sino que los acompaño”.