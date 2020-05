RAWSON (ADNSUR) - El secretario general de Gobierno, Andrés Meiszner, confirmó a ADNSUR, que se enviará en las próximas horas el pedido de solicitud a la Legislatura, para una sesión especial en la que se busca la aprobación de la asistencia acordada con el Gobierno Nacional, de unos 5.000 millones de pesos en dos cuotas de $ 2.500 millones cada una.

Estos deben ser aprobados por los diputados para poder ser utilizados por el gobierno, para el pago de salarios pendientes de trabajadores estatales. Además se creará un fondo de 350 millones de pesos de asistencia financiera para los municipios.

“Hoy estamos enviando la solicitud de sesión especial para el martes, al ser una asistencia financiera que implica un endeudamiento para la provincia, si bien es una situación especial con fondos de tasas accesibles, requiere una ley por parte de la Legislatura”, indicó Meiszner.

Asimismo, explicó que una vez que esté aprobado será remitido al Ministerio de Economía de Nación para que se reembolse, la próxima semana, el primer monto que son 2.500 millones de pesos. “Yo creo es una cuestión hasta lógica de tener una ley para afrontar esta situación financiera, no creo que ningún legislador se oponga”, manifestó.

Y confirmó que con los fondos de esta asistencia financiera serían destinados a la cancelación de salarios del tercer y cuarto rango pendiente del mes de marzo, “y primer y segundo posiblemente” del mes de abril.

El funcionario además se refirió a las medidas de fuerza que llevan a cabo los empleados legislativos, y destacó que “esta asistencia se destinará al pago de salarios, no sesionar implicaría que no solo los empleados legislativos sino el resto de los administrativos provinciales no perciban sus salarios”.