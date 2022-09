En Comodoro, unos 400 chilenos están habilitados para votar este domingo el plebiscito constitucional

Los chilenos y chilenas irán este domingo a las urnas para decidir el destino del proyecto de nueva Constitución que busca dejar atrás a la escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973 - 1990), la cual podría seguir vigente si gana la opción de rechazo al texto, como anticipan las encuestas.

En Comodoro unas 400 personas tendrán esta posibilidad. Al respecto la cónsul de Chile, Valentina Mora, aclaró que "para quienes residen en Chile el voto es obligatorio y para quienes están en el exterior, voluntario, por eso pedimos que revisen su domicilio electoral porque muchos tienen domicilio en Chile pero viven en el exterior, entonces están obligados a votar y no van a poder asistir”.

“El consultado no va a estar recibiendo excusas para las personas que no puedan hacerlo, la excusa va a ser posterior con un informe de PDI que va a acreditar que la persona se encontraba fuera del país y por eso no pudieron hacerlo, se hace en línea adquiriendo certificado de viaje en la Policía de Investigaciones”, señaló en diálogo con diario Crónica.

Quienes residen en esta ciudad y cuentan con domicilio electoral en Comodoro, informó que de 8 a 18 pueden acercarse al Centro de Residentes Chilenos (Tripulación Gandul 655) con su carnet de identidad o pasaporte, que puede estar vencido desde el 1 de octubre de 2019 y podrán emitir su voto.

En este marco, Mora pidió asistir a votar con barbijo, un lápiz y siempre respetar el distanciamiento social y concurrir sin compañía para evitar la aglomeración de gente, salvo aquellas personas con movilidad reducida.

Finalmente destacó que “sabemos que no siempre llegan todos a votar, que la participación es menor a los inscriptos, pero esperamos que los chilenos se acerquen ya que es su deber cívico y obviamente la democracia nos invita a todos a participar”.

Según los sondeos, la opción rechazo supera en cerca de diez puntos porcentuales a la de apruebo, aunque el cierre de campaña generó dudas, después de que el sector a favor del nuevo texto constitucional realizara el jueves un acto masivo en Santiago, que según sus organizadores alcanzó las 500.000 personas, mientras que los que se oponen apenas juntaran a unos cientos de adherentes.

Las estimaciones de las encuestas contrastan también con el 80% que en el plebiscito de 2020 votó a favor de redactar una nueva Constitución, una de las demandas de la ola de protestas que sacudió al país un año antes en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual.