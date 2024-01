En Comodoro, la "depresión" es uno de los principales motivos de consulta en salud mental: cómo identificarla

Este sábado 13 de enero se conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión con el fin de darle visibilidad, de hablar, informar y sensibilizar sobre esta enfermedad que, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), afecta a más de 300 millones de personas.

ADNSUR conversó con Sebastián Nuñez, licenciado en psicología de Comodoro, quien aseguró que “la depresión y todo lo que son los trastornos anímicos, suelen ser uno de los principales motivos de consulta en salud mental”, y remarcó que, hoy por hoy “se ubica entre el primero y el segundo motivo, en cuanto a afección en salud, suele ser algo también muy presente”.

En ese marco, señaló que se trata de una época “donde la exigencia, la productividad, al no contar con suficiente descanso, al tener que triunfar, a tener que ser como empresario de uno mismo, son muchos mandatos que impulsan mucho esta cuestión”. Sin embargo, aclaró que, “no hay que confundirlo con la tristeza”.

LAS SEÑALES DE ALERTA

La depresión es una enfermedad que se caracteriza mucho “por cierta pérdida del brillo vital”. ¿Qué quiere decir esto?. “De alguna manera, todo lo que a una persona le interesaba -a veces a partir de no saber muy bien qué, a veces a partir de alguna pérdida-, la vida deja de tener sentido”, resaltó.

“Todo lo que a mí antes me interesaba, practicar deporte, juntarme con amigos, tener una pareja, la familia, de golpe todas cuestiones dejan de interesarle, es como la característica principal”.

En relación a los cuadros más graves, indicó que “son personas que no pueden levantarse de la cama, no se preocupan por cuidar a las personas que tienen que cuidar, por su trabajo, su higiene, su alimentación, los casos más extremos llegan a situaciones así, donde ni siquiera se pueden alimentar haciendo las cuestiones más básicas”.

CÓMO ACTUAR

“Algunos piensan que se sale poniéndole voluntad o buena onda, pero no pasa por ponerse las pilas, por dejarse de joder, muchas veces las personas que lo rodean le recitan todas las obligaciones que tiene esta persona, como si eso fuera un motivo, -que antes por ahí podía serlo-, y ahora no lo es”, explicó el psicólogo sobre lo que no hay que decirle a la persona que se encuentra en un estado de depresión.

"No hay que confundir lo que es un estado emocional con un cuadro depresivo”

🔸"Lo que hay que entender es que no se sale así de fácil y después, que es algo que la persona no elige". Como no es una enfermedad orgánica, ejemplificó, “como no es algo que pareciera que es ajeno al sistema de creencias de la persona, se podría salir poniéndole onda, y eso no es así, suele ser, además, muy contraproducente, porque a una persona que no sabe muy bien por qué -las cosas que hacía antes-, que lo apasionaban, ahora ya no lo mueven, y echarle esa culpa, suele funcionar como una especie de carga”, advirtió.

🔸"Hay que entender es una enfermedad, y como tal, a veces puede ser parte de un período, pero cuando eso se extiende en el tiempo, lo que hay que hacer es una consulta con un equipo de salud mental, con un psicólogo, con un psiquiatra".

“Por dónde se empieza es indistinto, se debe evaluar, y a veces esto requiere solamente una psicoterapia, otras solamente un tratamiento farmacológico, o a veces requiere las dos cosas combinadas. Son cuadros de personas que están muy encerradas, que perdieron la vida social, que perdieron la capacidad de sostenerse a sí mismos, es importante hacer una consulta sin culpabilizar a la persona, es creer el mecanismo primero”.

CONTEXTO ECONÓMICO

Frente a una realidad económica incierta, Nuñez sostuvo que “una sociedad que dice que uno tiene que estar triunfando todo el tiempo, que de golpe no lo puedas hacer, y más cuando desde lo social se proclama que si las cosas fallan es porque uno no pudo, porque uno no puso lo suficiente, porque no lo deseó lo suficiente, ”, alarmó. Y agregó que "caer en la meritocracia suele ser una palanca grande para que, si yo no puedo hacer las cosas que hacía antes, no me estoy pudiendo ir de vacaciones, si no estoy pudiendo pagar el alquiler, si no estoy pudiendo llevar comida a mi mesa, creer que debe ser por culpa mía".

“Es un poco la característica de la época, que reclama el hiperindividualismo y que cada uno triunfa solo, y el que no triunfa es porque no se ha esforzado lo suficiente. Entonces, hay que que entender que -no para todos- pero suele ser una palanca importante para entender cómo es que la depresión se está transformando en una epidemia desde hace algunos años”, concluyó.

LÍNEAS DE ASISTENCIA

🔴 0800-9990091 Hospital Bonaparte, es una línea telefónica nacional y gratuita para la orientación y apoyo en la urgencia de salud mental, disponible todo el año las 24 horas.

🔴El 107, emergencia del Hospital Regional - 102 (Chubut), una línea de orientación, asesoramiento, contención y prevención para chicos, chicas y jóvenes y el teléfono 4445329.