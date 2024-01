UOCRA denunció que llegaron 80 telegramas de despido en Comodoro y aseguran que serán "6 meses duros"

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunció este lunes la llegada de 80 telegramas de despidos a trabajadores en Comodoro Rivadavia.

Raúl Silva, secretario general de la UOCRA en la ciudad petrolera, habló con ADNSUR y expresó su preocupación por la detención de proyectos de construcción a nivel nacional y el incremento de los costos de los materiales debido a la creciente inflación. Estas dificultades impactan directamente en la industria de la construcción, generando una situación preocupante para el sector.

En este contexto, “hemos recibido 20 telegramas de la obra del Estadio Centenario, cuyos trabajadores ya fueron desvinculados. También tenemos la misma cantidad de la empresa Transredes y Rigel, pero también de quienes estaban haciendo el emisario en Rada Tilly entre UTE, CPC y Ecosur”.

No se reactivaron obras en Trelew, Rawson y Dolavon y la UOCRA dice que peligran 500 puestos laborales

Respecto al motivo de las desvinculaciones, Silva afirmó que se debe a la paralización de todas las obras procedentes de Nación. “El empresariado aduce de que el presidente anunció que no habrá continuidad en las obras y a raíz de de la inflación, se hace insostenible continuar trabajos con precios desactualizados”.

Sin embargo, el titular de OUCRA en Comodoro Rivadavia anticipó el panorama que tendrán hasta mitad de año. “Creemos que estos seis meses van a ser lo más críticos, mañana martes viajaremos a Buenos Aires para ver sí en conjunto con la central se toma una decisión a futuro”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En cuanto a los trabajadores que recibieron telegramas, su situación es complicada. “Te dicen que no hay plata, yo escuché al presidente en una entrevista decir que no hay plata, así que para nosotros es preocupante porque creemos que las obras no se van a continuar, por lo menos, en lo inmediato”, remarcó.

Por último, Silva habló sobre la merma en obras particulares, destacando que “se están frenando por el precio de los materiales. Una bolsa de cemento estaba $3000 y ahora la encontras en 6 mil pesos, aumentó un 100%. El que tiene una plata para construir va a estar hasta que se estabilice la situación o sea mas continuo”.