El whisky La Alazana: un destilado que desafía al frío antártico en un túnel de hielo en la Base Marambio

En un giro innovador y audaz en la industria del whisky, la destilería La Alazana ha llevado sus barricas de destilado de malta a un nuevo nivel de exclusividad y singularidad. En colaboración con el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), La Alazana ha decidido desafiar los límites del clima antártico al realizar el proceso de añejamiento de su whisky en un túnel de hielo en la remota Base Marambio.

Desde su establecimiento en 2011 como la primera destilería de whisky de malta de Argentina, La Alazana ha destacado por su enfoque innovador en la producción de destilados de alta calidad. Ahora, con esta nueva iniciativa, se convierte en pionera no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial.

El whisky La Alazana, elaborado con destilado de malta pura producida en la Patagonia, descansa ahora en un túnel de hielo en la Base Marambio, soportando temperaturas extremas que pueden descender hasta -50°C. Este proceso de añejamiento bajo condiciones tan excepcionales promete conferir a este destilado un carácter único y distintivo, desafiando las convenciones tradicionales de la producción de whisky.

Néstor Serenelli, fundador de La Alazana, junto a su hijo Tomás, han liderado esta osada aventura en la búsqueda de la excelencia y la innovación en el mundo del whisky. Su visión de combinar el clima frío de la Patagonia con las gélidas condiciones antárticas ha dado lugar a un destilado que promete sorprender y cautivar a los amantes de esta bebida espirituosa.

LA ÚNICA DESTILERÍA DE WHISKY DE MALTA QUE NACIÓ EN CHUBUT

Hace 26 años, Néstor y Lila Serenelli se propusieron crear la primera destilería de whisky de malta de Argentina y comenzaron a trabajar para hacerlo, eligiendo Chubut como el lugar que permita hacer el whisky desde el campo a la botella.

Oriundos de Bariloche, la provincia vecina de Río Negro, la pareja llegó a Chubut en el 2000, buscando un lugar en la Patagonia para instalar la destilería. Estuvieron en diferentes sitios de la región, entre ellos Santa Cruz. Sin embargo, al pie del Cerro Quipiltrón, en Las Golondrinas, encontraron el sitio ideal, donde el agua, el suelo, y las condiciones del clima para la maduración del whisky podían acompañar su sueño.

“En el 2000 empezamos a instalar la destilería, pero los primeros años del proyecto nos dedicamos a especializarnos”, cuenta Néstor sobre cómo comenzó la aventura. “Con mi señora viajamos a Escocia, donde ella hizo un máster en todo lo que son procesos de elaboración e industrialización de whisky en la Universidad de Edimburgo, y yo me especialice en una destilería, aprendiendo y trabajando”.

Esa especialización in situ al matrimonio le llevó 10 años de su vida, en los cuáles en paralelo, se dedicaron a hacer los equipos que los iban a acompañar en todo el proceso.

Néstor y Lili básicamente se dedican a destilar whisky de Malta, estilo escoces. Al principio importaban la malta de cebada desde Escocia, ya que no había ninguna en Argentina. Sin embargo, luego decidieron apostar a la tierra fértil de la Patagonia y trajeron tres variedades de cebada de Gran Bretaña, que sembraron en Trevelin y el Bolsón.

Así, hace unos nueve lograron hacer todo el proceso completo del whisky y llevarlo desde el campo a la botella, su gran orgullo.

ATRACCIÓN TURÍSTICA

Más allá de ser un punto de referencia para los amantes de esta bebida, La Alazana también se terminó convirtiendo en una atracción turística, y así, como muchos llegan a Bariloche a visitar cervecerías y tiendas de chocolate, otros turistas llegan a Las Golondrinas para degustar el whisky estilo escoces que se produce en Argentina.

Para Néstor esto es motivo de orgullo, porque como dice, “hay gente que conoció Lago Puelo porque vino a conocer la destilería y no conocía la zona”.

A partir de las 16 horas comienzan a recibir a los turistas y para Néstor es un placer, porque tal como dice están haciendo lo que les apasiona. “El día se hace chico. Son jornadas de 14 horas que no paramos, y en todo eso tenemos que manejar el proceso, la comercialización y todo lo inherente a la destilería. A veces necesitamos que el día tenga más horas, pero eso tiene la destilería, que es mucho trabajo y hay parte del trabajo que no se puede delegar, entonces uno tiene que estar. Es mucho trabajo, es cierto, y mucha concentración en el día a día, pero como hacemos lo que nos gusta no nos cuesta levantarnos. Somos afortunados”, sentencia, este hombre que alguna vez soñó con tener su propia destilería y hoy hace historia en la bebida del whisky desde el sur de la Patagonia.