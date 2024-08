César Maurino, propietario de Agencia de Viajes “Extremo Comodoro”, habló con ADNSUR sobre la desregulación del sector turístico, las nuevas reglamentaciones para las agencias de viajes y los costos para que los alumnos de secundaria cumplan con el tan anhelado viaje de egreso.

“Este año, dependiendo del mes en el que se contrató el servicio con la agencia, el viaje de egresado ronda entre los 350 mil y 900 mil pesos. Para el 2025, en principio, el viaje tiene una base de 1 millón 200 mil pesos”, detalló. Sin embargo, resaltó que siempre “hacemos una venta anticipada de un año para que el papá acomode el bolsillo”.

Y reconoció que sin dudas la situación es difícil en este contexto de afrontar por muchas familias. “Hay padres que todavía están pagando una cuota de 14 mil pesos y el viaje les va a salir 300 mil pesos. Hay una gran parte que a mí no me va a cerrar y nosotros vamos a asumir ese contrato firmado. Hay agencias que les van a pedir plata. Nosotros perderemos plata pero ganaremos en imagen y respaldo.”, manifestó.

“Cuando el viaje se vendió en marzo de 2023, unas 150 personas firmaron el contrato con el valor de 350 mil pesos para el viaje en 18 cuotas sin interés. Otro porcentaje se sumó meses más tarde y firmó por 750 mil y otro por 900 mil, dependiendo del momento del año en el que toma la decisión de contratar ese viaje, cambia el valor”, explicó.

A continuación, Maurino reconoció que este año será de transición “pero seguiremos manteniendo la misma calidad de servicio. Nosotros tenemos todo vendido para el 2025, en mayo de este año me fui a Córdoba, me senté con cada uno de los operadores, dueños de hoteles, transportes y les planteé si nos daban entre 3 y 6 meses de pago, yo le puedo vender a la gente en seis pagos y bueno, sacamos la venta del 2025 en seis pagos. Entonces yo ya tengo todo vendido porque tengo comprado el servicio. Para el 2025 el valor del viaje asciende a 1 millón 200 mil pesos”

“Veo al futuro con esperanza, si baja un poco la inflación y la gente ve un poquito de estabilidad y ya se puede pagar otra vez en cuotas, se puede empezar a mover la economía un poquito más”, reconoció.

DESREGULARIZACIÓN

Y a continuación, planteó que el problema de la desregulación recae en la presencia de “agencias de afuera” que no van a estar habilitadas por Turismo Nación y que podrán "vender un viaje de egresados sin las garantías para los padres, lo que hoy te da ser una agencia estudiantil habilitada,y que en el futuro puede ser una complicación”, afirmó.

No obstante, el referente del sector señaló que “gracias a Dios esto no se ha dado todavía. Porque después cuando tenes que salir a contratar hotelería, transporte, seguro, y si no sos una agencia habilitada es complicado”, indicó y afirmó que a ese suma que al cerrar sus puertas, tampoco habria algun ente que respalde a los damnificados.

“Ahora te podes quejar a Turismo Nación y ahora con el tema de la cuota cero, y el Fondo del Fideicomiso, le garantizas el viaje a los chicos. Entonces si una empresa se funde, quiebra o se va, Turismo nación sale a bancar ese viaje a todos los chicos”, sostuvo. Sin embargo, ahora con las nuevas reglamentaciones “no te va a cuidar nadie”.

Maurino además planteó la falta de garantías con este tipo de agencias foráneas y es que si pueden ser más económicas, “el viaje va más allá de lo que vos te puedas ahorrar con una o dos cuotas. Tenes que tener todos los seguros, buen servicio de comidas, hotelería, transporte y sería una lástima que pase a ser una estafa”,

Finalmente, indicó que actualmente los padres pagan un seguro, una especie de garantía que cuando la familia contrata a la agencia, y esta se lo paga a Turismo Nación. “Es el 6% del valor del contrato, y yo al ser una agencia habilitada, elevo el contrato con todos los chicos a Turismo Nación que emite un código de barras y una factura para ir a pagar a un rapi Pago o banco Nación. Cada papa si tiene esa cuota cero y si falla algo en el viaje, el Estado sale responder por ese viaje. Si ese seguro se elimina, nadie va a responder en el caso de alguna contingencia”, concluyó.