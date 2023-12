El sorpresivo anunció de Daddy Yankee: dejó la música para ser predicador evangelista

El ícono mundial del reggaetón, Daddy Yankee, reveló durante su último concierto en Puerto Rico que decidió poner fin a su exitosa carrera musical para convertirse en predicador evangelista.

El artista adelantó a sus fans que estos serán sus últimos conciertos, ya que comienza una nueva etapa de su vida. El cantante dio una reflexión de algunos minutos, hablando de la búsqueda de propósito en la vida.

"Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar", admitió el cantante, quien anunció su dedicación a transmitir el mensaje de Cristo y vivir para él.

“Espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano; todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida. Cristo los ama y Cristo viene. Así mismo Jesús, como tú me permitiste, por tu misericordia, recorrer el mundo, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo”

El músico es reconocido por grandes éxitos como “Gasolina” y “Despacito”. Hizo un llamado a sus miles de seguidores para seguir a Jesucristo, afirmando que todas las herramientas que posee desde ahora están dedicadas al reino. El número 1 del reggaetón concluyó su mensaje agradeciendo a su público y proclamando su liberación espiritual con un firme "¡Por fin llegué a la meta! Soy libre. Amén".

La carrera como cantante del género urbano de Daddy Yankee comenzó con el disco “Playero 34”, alcanzando su punto álgido con el lanzamiento de "Barrio Fino" en 2004.