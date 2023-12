Una turista colombiana que recorría la cordillera de Chubut se topó con una agradable sorpresa durante su recorrido por Epuyén, cuando encontró un puesto de venta de miel y dulce de leche.

La escena de honestidad y confianza la conmovió, ya que el dueño del puesto había dejado los productos a la vista con un cartel con los precios sin ningún tipo de vigilancia. Solo estaba la caja de madera con los productos y una pequeña hendidura donde la gente debe dejar la plata por el producto que se lleva.

“Esto es honestidad pura”, aseguró la turista colombiana que decidió grabar lo sucedido impactada por este tipo de lugares.

“Acá dice miel, dice el precio y todo. Yo voy a llevar esta miel. Acá uno tiene que poner los $2.500 pesos” , dijo en referencia a un buzón donde debía dejar el dinero.

"No lo puedo creer que pague algo y me lo lleve, y no haya nadie para pagárselo”, reiteró sorprendida y mostrando que no había nadie que controlará que haya pagado.

“Esto es vivir en comunidad, es hermoso. Estoy muy feliz de hacer esto, y que no haya maldad”, dijo finalmente mientras se retiraba con su miel en la mano y tras haber pagado.

Esta experiencia sin dudas dejó una huella imborrable en la turista, quien se sintió agradecida por haber presenciado un acto tan sincero y honesto.