El revelador relato de un primo que vio a Loan por última vez en el naranjal: "Se enojó y salió..."

El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció el pasado 13 de junio en Corrientes, tuvo un nuevo desarrollo este jueves por la tarde.

Uno de los primos del menor, cuya identidad no fue revelada, brindó su testimonio en Cámara Gesell y aportó detalles sobre los últimos momentos en los que vio a Loan.

Según el relato del testigo, él se encontraba junto a su padre, Antonio Benítez, y Daniel "Fierrito" Ramírez, recolectando naranjas cuando ocurrió la desaparición.

"Mi papá estaba tomando naranjas y Dani estaba bajando naranjas. Estábamos sentados tomando naranja todos juntos. Loan estaba bien, no estaba haciendo nada, no sé por qué se enojó. La mamá dijo que no se pierda Loan. Ahí, en ese momento, salió corriendo del monte", relató el primo de Loan.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Consultado sobre el vínculo que tenía con el niño desaparecido, el testigo indicó que "se llevaba bien" con él, pero que "era la primera vez que lo veía". La causa por la desaparición de Loan Peña tiene actualmente ocho personas detenidas.