Muchos comodorenses tuvieron que replantear sus planes para la cena navideña ante la escalada inflacionaria que se registró en los precios de la carne. Un cordero podía conseguirse por $90.000 en Comodoro Rivadavia, y los cortes para un asado no se quedaban atrás con valores que rondaban $10.000 el kilo.

Según precisó a ADNSUR Dante Jurado , desde Frigorífico Patagonia, los cortes populares y especialmente buscados en las fiestas de fin de año, como cordero y lechón, tuvieron un importante retroceso, ubicándose hoy en alrededor de $6.000 por kilo, luego de haber estado entre $7.500 y $7.800, o incluso más.

También el asado y al vacío tuvieron bajas, ya que se encontraban en torno a los $9.500 y $10.000 por kilo, para reacomodarse entre $8.500 y $8.000, o incluso en algunos casos hasta los $7.000, por lo que en promedio los cortes tuvieron mejoras de entre el 10 y 20%, según los cortes.

¿A qué hora comienzan los controles de alcoholemia y cuánto sale la multa por dar positivo en el test?

“Lo que habíamos visto es que el mercado de Cañuelas ya empezó a vender a un precio más bajo, porque hubo una caída fuerte de la demanda y los frigoríficos se habían abarrotado de carne sin vender”, comentó Jurado, en contacto con ADNSUR. En los días de celebraciones, incluso, el costo llegó a elevarse hasta los $13.000 por kilo.

Se espera que el reacomodo de precios se mantenga estable por algunas semanas, ya que los valores actuales, aun luego de la baja de estos días, quedaron lejos del poder adquisitivo normal de los salarios, que no se actualizan con la misma velocidad que la inflación.

El adiós a Martín Blackie, un pionero en la Patagonia y dueño de una famosa panadería de Rada Tilly

UN CORDERO A $60.000

El referente del rubro de las carnes señaló que a muchas carnicerías “les ha quedado mucha carne que no han vendido nada igual”. Y precisó que el objetivo es poder venderla rápido porque “hay cortes que durante el año ya casi no se consumen tanto como se consume ahora, lo que es el lechón, la lengua, pecetos, y matambre. Eso les pasó en este caso para navidad que tuvieron que quedarse con muchísima carne que no vendieron”, contó.

Con esta baja de precios, Jurado consideró que “el precio de un cordero tiene que andar entre $60.000 y $65.0000 por lo menos son los precios que puse y creo que algunos van a acompañar con el mismo precio tratando de que suban un poco las ventas”.

¿LLEGARÁ A PRECIOS PREVIOS A LA DEVALUACIÓN?

Horror en la Ruta 3: se cambió de butaca en un colectivo y abusó de una mujer que viajaba a Comodoro

Según informó Infobae, por otro lado, en Cañuelas los precios de la hacienda ya se están negociando a los mismos valores que había el 11 de diciembre, previo a la devaluación aplicada por el presidente Javier Milei.

Si los precios siguen reacomodándose en el mostrador, entonces todavía tendrían margen para retroceder un poco más, hasta la línea de los $5.000 por kilo, aunque esto dependerá del comportamiento de la demanda, en especial en la primera quincena de enero, cuando el poder adquisitivo queda afectado tras las celebraciones de fin de año y los preparativos vacacionales.

Hizo un pedido por 7 millones en un frigorífico, no lo pagó y lo atraparon cuando escapaba hacia Comodoro

El diario capitalino citó un informe del Banco Central, que da cuenta de que el principal indicador que más caerá en 2024 será el consumo interno de carne, con un retroceso interanual del 8,7% hasta los 2,2 millones de toneladas.

En segundo lugar, la producción de carne también acusará una merma de 8%, a 3 millones de toneladas mientras que los envíos al exterior caerán 6,1%, hasta las 842.000 toneladas.