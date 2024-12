El papá de dos de los hijos de la mujer asesinada en Comodoro el último domingo habló acerca de la situación familiar previa, donde confirmó que hace algunos meses había pedido la tenencia de sus hijos para llevarlos a vivir a Santa Fe, pero se la negaron.

El femicidio se registró este domingo en el barrio Jorge Newbery y conmocionó a toda la ciudad. La mujer, de 36 años, fue asesinada con un fierro por su pareja, quien luego se quitó la vida ahorcándose. Todo esto fue presenciado por cuatro de los hijos.

Dos de los menores son hijos de un hombre que se encuentra viviendo en Santa Fe. “Estoy haciendo todo lo posible desde acá. Estoy esperando a ver si me dicen que viaje. Sé que están haciendo colectas para que los nenes puedan volver”, dijo Ariel en diálogo con ADNSUR.

De esta forma, indicó que se encuentra en contacto con el padre de la mujer asesinada. “Estuvimos hablando un poco para ver de qué forma podemos unir esfuerzos para que se solucionen los problemas lo más rápido posible”, explicó.

El hombre indicó que desde hace varios meses no mantiene contacto con sus hijos, de cinco y siete años. “La última vez que fue en mayo. Después no tuve más contacto hasta enterarme de esta noticia”, expresó en relación al femicidio seguido de suicidio ocurrido este domingo.

“Desgraciadamente, la justicia va detrás de los hechos, no antes de los hechos. Tiene que pasar una tragedia que no tenga vuelta atrás para prestar un poco más de atención a los casos”, expresó el padre de los chicos con indignación.

EL PAPÁ DE LOS MENORES HABÍA PEDIDO LA TENENCIA

El padre de los dos menores que estuvieron presentes en el femicidio de su mamá, confirmó que había pedido la tenencia en abril, cuando la mujer desapareció durante varios días. Según precisó el fiscal Martín Cárcamo, la víctima se ausentó de su domicilio debido a una situación de consumo problemático.

“Cuando la mamá desaparece de la casa, yo intento tener la tenencia de los nenes. Yo me enteré por la chica que tuvo la guarda provisoria de los nenes en ese momento”. El hombre indicó que no tiene redes sociales y se enteró de la situación a través de una conversación con uno de sus hijos.

“Mi hijo le comentó a la chica que lo tenía en guarda que su papá estaba en Santa Fe, cuidando a sus dos hermanos que estaban enfermos. La chica localizó a mi hijo Bruno a través de las redes sociales y nos pusimos en contacto. Ahí empezó el tema para tenerlos, pero nadie me dio la explicación de por qué no me los dieron en ese momento”.

“Quiero tener la tenencia nuevamente de ellos, es lo unico que quiero”, finalizó.