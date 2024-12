Fabiola Yáñez: “Alberto nunca me pidió perdón por nada. La culpa siempre la tenía yo”

En las últimas horas, la ex primera dama Fabiola Yalez brindó declaraciones acerca de las situaciones de violencia de género que vivió con el expresidente Alberto Fernández.

La denunciante afirmó que nunca recibió disculpas de su agresor, luego de la grave acusación de violencia física, verbal y psicológica contra el entonces presidente.

Yañez indicó que Alberto Fernández intentó evitar que las situaciones de violencia se hicieran públicas, y la presionó a través de sus abogados para que no hiciera la denuncia.

Ante este contexto, sostuvo que el exmandatario la “coaccionó” para que no lo denunciara ante un juez para no contradecir la postura de su gobierno, que “bregó en todo momento o dio un discurso muy feminista” mientras el Presidente ejercía violencia contra su esposa.

Además, en diálogo con Ok Diario, Fabiola se refirió a las infidelidades que sufrió. “Él me decía que eran chicas que las conocía desde que habían nacido. Le enviaban fotos desnudas. Estas infidelidades comenzaron antes de que él sea presidente”, precisó, y añadió: “Siempre tenía una excusa para algo”.

“Lo hacía sistemáticamente y como descontroladamente. Porque no es posible hablar con 20 mujeres a la vez”, dijo, y aseguró que este tipo de situaciones comenzaron desde antes de asumir la presidencia de la Argentina, en diciembre de 2019. “Con total impunidad podría estar hablando con alguien adelante mío”, lamentó

Al mismo tiempo, se refirió a la convivencia en la quinta presidencial de Olivos y apuntó contra el entorno de su ex: “Muchas cosas no me dejaban hacer, no me dejaban defenderme, y mucho menos me iban a dejar separarme o irme, él y el aparato político que lo rodeaba y que lo aconsejaba”.

Asimismo, manifestó que su expareja utilizó sus conocimientos legales como abogado para evitar que ella pudiera reclamar una compensación económica. E incluso, hizo mención al pedido que le hizo a la exministra de Género, Ayelén Mazzina, pero recordó, una vez más, que no recibió ayuda de su parte.

Fabiola reconoció que no quiere que el hijo de ambos viva en la Argentina para evitar que presencie escenas violentas de su papá y rememoró que una vez vivió una discusión entre su expareja y una persona en un restaurante, quien terminó tirada en el piso “en un charco de sangre”. “Eso pasó en Argentina antes de que él fuera Presidente”, detalló. “Yo no quiero que mi hijo viva esas situaciones, quiero darle la mejor vida posible”, sumó.

Por otra parte, indicó que hasta el momento no logró un acuerdo alimenticio por la manutención del nene y que Fernández le pide que no vaya al colegio, situación a la que ella se opone. Dijo que el expresidente nunca demostró interés por ver su hijo y ni siquiera pidió permiso a la Justicia para viajar a visitarlo. “En las varias mediaciones, solo ofreció el techo para Francisco por un año”, lamentó, y catalogó esto como un hecho de “violencia económica”.

Ante la pregunta del periodista acerca de si podría estar delante de Alberto Fernández, respondió: “No, la sensación es como estar al lado de alguien que te abusó... y fueron muchos años”. “Enfrentarse a un expresidente es enfrentarse al poder, creo que cualquier mujer tendría que sentirse fuerte y que se denuncien estas cosas, que no queden en un arreglo económico porque, la verdad, nada te cura; no hay dinero que pueda curar esas heridas”, remarcó.

En la actualidad, la ex primera dama -según su relato- enfrenta dificultades vinculadas con la custodia de su hijo Francisco y manifestó que Fernández continúa ejerciendo violencia verbal y psicológica durante las videollamadas con el nene, donde le cuestiona comportamientos inadecuados y muestra una actitud hostil.

Ahora, desde Madrid, Yáñez contó que está intentando reconstruir su vida junto a Francisco y su madre y que retomó su pasión por la pintura. También indicó que tiene proyectos profesionales en marcha, incluyendo un documental y un libro donde planea contar su historia. “Quiero que esa oscuridad se convierta en un poco de luz y que pueda ayudar a muchas mujeres que están en esta situación”, destacó y manifestó que su caso puede servir para animar a otras víctimas a denunciar, independientemente del poder de su agresor.

Sobre el final, le agradeció al gobierno de Javier Milei la custodia que mantiene en su residencia de Madrid: “Entiendo que la escolta pertenece a este gobierno, y lo agradezco mucho. Mucho se ha hablado también acerca de eso, pero entiendo que es una cuestión que es así. No es que yo lo elegí ni lo pedí. Esto es así, es una disposición”.

