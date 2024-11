El misterioso caso de los usuarios que reportaron que "salen voces" desde sus iPhones

En las últimas horas, un grupo de usuarios de iPhone dio a conocer un incidente insólito y misterioso que les ocurre: escuchan voces de personas extrañas cuando los dispositivos no se encuentran en una llamada ni hay apps en segundo plano.

Desde el sitio Phone Arena, indicaron que los reportes aparecieron en los foros de Reddit. Los usuarios dijeron que, desde sus teléfonos, escuchan voces de personas en diferentes situaciones.

“Nadie sabe si se trata de un error o de algo más preocupante”, explicaron los damnificados. Uno de ellos contó que escuchó a una persona que parecía estar conduciendo y conversando.

Cuando esto pasó, comprobó que no tenía aplicaciones corriendo en segundo plano. Lo más aterrador sucedió cuando escuchó a otra persona insultando.

En un segundo reporte, una persona escuchó a un desconocido hablando con sus compañeros de trabajo.

“Hace 3 días estaba haciendo tareas de jardinería y mi iPhone 15 estaba en la terraza. Me acerqué para agarrarlo y ver qué planta acababa de arrancar cuando escuché la voz de un hombre en el teléfono. Pensé que había dejado un video de YouTube reproduciéndose, pero no lo había y definitivamente no estaba en una llamada”, se lee en uno de los reportes. “Estoy oficialmente asustado. ¿Es solo un problema del sistema o debo quemar mi teléfono?”, agregó.

En el otro informe se lee: “Estoy seguro de que esto suena raro, pero de repente escuché voces. Sonaba como si alguien estuviera trabajando en un comercio hablando con su colega. Entonces, lo primero que hice fue ver si había alguna aplicación aleatoria que comenzara a reproducirse automáticamente, pero no. Cerré todas las aplicaciones”. Más adelante, el usuario afectado agrega: “¿Alguien más experimentó esto? Veo informes en Google sobre algunas experiencias similares. Este es un problema de privacidad loco”.

LAS POSIBLES CAUSAS

Al revisar las respuestas en Reddit a los mencionados reportes aparecen algunas posibles explicaciones para este error en los iPhone. La más plausible es una falla en iOS 18, un sistema operativo que ha tenido varias actualizaciones. Algunos comentaristas señalaron que es posible que el software llegue con un bug que reproduce algunas apps (YouTube, por ejemplo) en forma aleatoria, en segundo plano, sin que sea visible esa actividad.

Con información de TN